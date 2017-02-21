Какой-то подросток уделал полузащитника «Реала» Тони Крооса в чеканке на огромной лестнице

Немецкий полузащитник принял участие в телешоу талантов на канале German TV. Перед ним и занимающимся футбольным фристайлом тинейджером стояла задача подняться по ступеням, непрерывно жонглируя мяч. Парень справился идеально, а вот на Тони было жалко смотреть.

«Манчестер Юнайтед» интересуется Кроосом, несмотря на провальное выступление. «Реал» не готов отпускать игрока.

Тони Кроос забил гол и сделал 9 ассистов в 17 играх Примеры-2016/17.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании (21 матч и 52 балла).

Таблица Примеры

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