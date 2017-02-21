Eurosport

Какой-то подросток уделал полузащитника «Реала» Тони Крооса в чеканке на огромной лестнице

Какой-то подросток уделал Крооса в чеканке на огромной лестнице
Eurosport

1 час назад

Зидану стоит задуматься.

Немецкий полузащитник принял участие в телешоу талантов на канале German TV. Перед ним и занимающимся футбольным фристайлом тинейджером стояла задача подняться по ступеням, непрерывно жонглируя мяч. Парень справился идеально, а вот на Тони было жалко смотреть.

«Манчестер Юнайтед» интересуется Кроосом, несмотря на провальное выступление. «Реал» не готов отпускать игрока.

  • Тони Кроос забил гол и сделал 9 ассистов в 17 играх Примеры-2016/17.
  • «Реал» лидирует в чемпионате Испании (21 матч и 52 балла).

Таблица Примеры

Больше смешного Крооса в телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Огненные вингеры «Ман Сити», будущий тренер «Барселоны» и старые конспекты Раньери

04:07
Популярные видео
Трочек забил за 4 секунды до сирены, «Флорида» выиграла пятый матч кряду и вошла в зону плей-офф
 601 просмотров5 ч
Запоздалый дубль Гецлафа и жареные «утки», которыми пообедали «койоты»
 56 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться