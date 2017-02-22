Топ-модель Лима. Как «Валенсия» просится в Сегунду

В начале 2000-х «Валенсия» наводила ужас на всех, став ядерной «летучей мышью», по которой можно было рисовать комиксы. Только школьник не вспомнит седого Канисареса, великолепного Мендьету и гениального Аймара, которые прошли в ЛЧ до самого конца, оставив «Барсу» и «Реал» глотать пыль. Та машина проиграла титул «Баварии», но спустя три года взяла Кубок УЕФА. «Валенсию» боялись, «Валенсию» уважали, о «Валенсии» мечтали. В 2017-м «летучими мышами» не напугать даже детей, а команда с великим именем мчится в Сегунду.

Первые тревожные сигналы фанаты уловили в 2012 году, когда Унаи Эмери неожиданно покинул «Месталью» ради спартаковского духа. После отъезда царя Лиги Европы «Валенсия» на два года забыла про Лигу чемпионов, из-за чего получила серьезный финансовый удар: бюджеты выстраивались с расчетом на дополнительные 20-30 млн, а заработать на контракты топовых игроков в ЛЕ было утопией. У «Валенсии» появились серьезные долги, но на «Месталью» внезапно снизошел Питер Лим. Азиатский бизнесмен пообещал все уладить и вбухать денег на новую команду. Фанаты поверили. В те дни они даже не представляли, что перед ними сам черт, а шестое место в Примере – благословение.

После ухода Эмери прошло всего пять лет, а в клубе было уже девять его преемников. Надежда на стабильность появилась при Пицци, пока в дело не вмешался Лим, допустив первую и главную ошибку на «Месталье». Сингапурский транжира попался на самую распространенную уловку и доверился агенту Мендешу, чьи щупальца разбросаны по всей планете. Жорже быстро подогнал боссу клиентов и друзей своих друзей, а потом впарил Лиму про бесперспективность Пицци. Агент Роналду навязал азиатскому миллиардеру бывшего вратаря «Динамо» Нуну Эшпириту Санту – он оказался не так ужасен, хотя не продержался и полутора сезонов.

Питер не рассчитал силенок и забыл правила финансового фэйр-плей (а может, и не знал о таких): с 2014-го по 2016-й «Валенсия» при помощи Мендеша спустила на трансферы почти 200 млн евро, получив в подарок только одну Лигу чемпионов, в которой «летучих мышей» унизили даже «Зенит» и «Гент». По ходу неудачной кампании ЛЧ Нуну разругался с лидерами, натравил на себя Негредо (усомнился в способностях форварда и оставлял его на лавке) и выбесил фанатов. На тот момент отставание от зоны Лиги чемпионов составляло всего шесть очков, а крутой состав вполне мог выстрелить с грамотным тренером. Сингапурский богач спустил все в унитаз, а к эмблеме клуба пририсовал надпись «клоуны»: Питер пригласил в клуб Гари Невилла.

Решение выглядело абсурдным изначально: экс-полузащитник «МЮ» не имел никакого тренерского опыта, ничего не понимал по-испански и проигнорил местный менталитет. Даже не дав Невиллу шанса, журналисты сразу же обвинили босса «Валенсии» в дружбе с англичанином, что ставило под удар репутацию Лима: кто вообще назначает в великий клуб тренера по дружбе? Питер попытался выкрутиться, но получилось неубедительно: «Я выбрал Гари не из-за дружбы, а потому что он хороший тренер. Который еще и другом оказался. Он разбирается в футболе, думаю, он справится. Многие говорят, что Невилл не тренировал, но у него хватит качеств для успешной работы».

Оторвать себе язык азиату захотелось уже через три месяца: Гари одержал в Примере всего три победы и запомнился лишь ядерными цитатами («Давайте говорить о моей работе через пять месяцев, а не через пять недель»), тренировками с планшетами и игрой, достойной Сегунды. На этом примере оба действующих лица получили сладкий урок: болтать (даже на Sky Sports) легче, чем работать.

«Что владелец Лим вообще знает о футболе? Эксперт на ТВ, тот англичанин, был худшим тренером, которого я когда-либо видел. А вы видели Родриго? Почему игрока подписывают за 30 миллионов евро, если он отстой? «Валенсия» разваливается, и это ужасная катастрофа», – заявил бывший босс «Валенсии» Пако Ройг.

Начинал Лим обнадеживающе (контракты с Volkswagen и Trolli, внедрение клуба на азиатский рынок), но проект разваливался с каждым днем, несмотря на оптимистичные прогнозы на старте. В 2015-м президент «Валенсии» Лей Хун выступила на открытом собрании акционеров и убедила всех, что скоро «Реалу» и «Барсе» хана. «Почему не было трофеев в последние семь лет? Что мы делали не так? Все, хватит! Война окончена. Мы работаем на благо клуба. И этот мир нам поможет добиваться поставленных целей», – сказала Хун, добавив, что теперь у «Валенсии» суперстабильное финансирование и сотка миллионов на трансферы.

После Невилла последовала еще одна ошибка с Пако Айестараном, после которой Лим, казалось, взялся за голову. Сингапурский барон пригласил в клуб маэстро Пранделли, обнадежив фанатов именем и титулами итальянца. Испанские журналисты сразу же успокоились: Питер исправился и отказался от помощи нефутбольных людей. Marca писала, что Лим полностью доверяет Пранделли и хочет выстроить вокруг Чезаре вертикаль власти: итальянец получит контроль не только над командой и трансферами, но и над ключевым решениями в клубной верхушке. Это оказалось ложью. и меньше чем через три месяца Пранделли был уволен. Чуть позже выяснилось, что финалист Евро-2012 сам попросился на свободу. Чезаре обделили властью и оставили с полными карманами надежд: «Мне обещали как минимум четырех новых футболистов. Приехал только один».

Связь с нефутбольными людьми – одна из главных претензий к Лиму. Помимо Мендеша азиат доверился Хесусу Гарсии Питарчу, но спортивный директор провалился страшнее, чем после дегустации вокзальной шаурмы. Лиму не хватило духа уволить кошмарного сотрудника, который оказался совестливым и в январе 2017-го ушел сам.

Расставание с Питарчем ничего не решит, так как Лим уже устал от «Валенсии». Патрон «летучих мышей» провалился, даже когда у него горели глаза – страшно представить, что будет при его апатии. У азиата испарилось желание вкладывать миллионы, а новый стадион, заложенный еще в 2007-м, откроется еще позже, чем «Крестовский» (к 2020-му). Лим купил «Валенсию» без идеи и плана, забил на структуру власти, бездумно потратил миллионы и сменил пять тренеров за два года. Потенциальных покупателей у клуба нет, а если такие найдутся, их ждет полная пустошь и уныние. И годы работы.

Фанаты понимают причину своих слез. В январе они устроили акцию протеста, вывесив перед кубковым матчем баннеры на английском языке (чтобы Лим понял наверняка) с призывом убираться домой. У «летучих мышей» есть Мангала, Гарай, Парехо, Сикейра, Канселу и Мунир. Вокруг только одной этой компании можно строить крепкую команду, только духа у «Валенсии» уже нет. «Лос чес» в шести очках от зоны вылета. Фанаты уже закидывают фразы: «А может, лучше очищение Сегундой?»

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