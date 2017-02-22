Eurosport
Форвард «Реала» Криштиану Роналду похвастался суперкаром за 2 миллиона евро
Португалец разбавил рекламу нижнего белья в инстаграме.
Роналду опубликовал фото в инстаграме, на котором позирует на капоте автомобиля Bugatti Veyron.
- Во вторник Роналду представил обновленную линейку мужского нижнего белья от бренда CR7.
- Стоимость Bugatti Veyron оценивается в 2 миллиона евро, а максимальная скорость – 431 км/ч.
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