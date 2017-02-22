Eurosport
Мальчик, указавший спасателям место крушения самолета «Шапекоэнсе», посетил базу «Реала»
Йохан Алексис Рамирес носит прозвище Дитя ангела.
Во время тренировки «Реала» Йохан познакомился со своим кумиром Хамесом Родригесом, который подарил мальчику футболку.
- Рамирес одним из первых добрался до места крушения самолета «Шапекоэнсе» и привел туда спасателей.
- 15-летнию юноша вызвался в группу добровольцев, спасавших выживших пассажиров лайнера.
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