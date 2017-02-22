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Криштиану Роналду и Карим Бензема сыграют в атаке «Реала» против «Валенсии»
Известен состав команд на перенесенный матч 16-го тура Примеры.
Состав «Реала» выглядит следующим образом:
Кейлор Навас, Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Криштиану Роналду, Тони Кроос, Карим Бензема, Хамес Родригес, Марсело, Каземиро, Лука Модрич.
Состав «Валенсии»:
Диего Алвес, Жоау Канселу, Эсекиэль Гарай, Эльяким Мангала, Хосе Гайя, Даниэль Парехо, Энцо Перес, Мунир Эль-Хаддади, Фабиан Орельяна, Луиш Нани, Симоне Дзадза.
Текстовая трансляция матч «Валенсия» – «Реал» на Eurosport.ru
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