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Криштиану Роналду и Карим Бензема сыграют в атаке «Реала» против «Валенсии»

Роналду и Бензема сыграют в атаке «Реала» против «Валенсии»
Eurosport

6 мин. назад

Известен состав команд на перенесенный матч 16-го тура Примеры.

Состав «Реала» выглядит следующим образом:

Кейлор Навас, Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Криштиану Роналду, Тони Кроос, Карим Бензема, Хамес Родригес, Марсело, Каземиро, Лука Модрич.

Состав «Валенсии»:

Диего Алвес, Жоау Канселу, Эсекиэль Гарай, Эльяким Мангала, Хосе Гайя, Даниэль Парехо, Энцо Перес, Мунир Эль-Хаддади, Фабиан Орельяна, Луиш Нани, Симоне Дзадза.

Текстовая трансляция матч «Валенсия» – «Реал» на Eurosport.ru

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