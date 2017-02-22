AFP

«Реал» проиграл на выезде «Валенсии»

«Реал» проиграл на выезде «Валенсии»
Eurosport

31 мин. назад

Мадридцы уступили в пропущенном матче 16-го тура чемпионата Испании со счетом 1:2.

«Валенсия» – «Реал» – 2:1

Голы:

1:0 – Симоне Дзадза, 4'

2:0 – Фабиан Орельяна, 9'

2:1 – Криштиану Роналду, 44'

  • Роналду провел 700-й матч в клубной карьере.
  • «Реал» пропустил два мяча за 10 стартовых минут впервые с 2003 года, когда мадридцев удивила «Севилья».
  • Мадридцы забили 15-й мяч головой в этом сезоне – рекорд в топ-5 лигах.
  • «Реал» упустил возможность оторваться от «Барселоны». Мадридцы опережают каталонцев в Примере на один балл и имеют игру в запасе.

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