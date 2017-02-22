AFP
«Реал» проиграл на выезде «Валенсии»
Мадридцы уступили в пропущенном матче 16-го тура чемпионата Испании со счетом 1:2.
Голы:
1:0 – Симоне Дзадза, 4'
2:0 – Фабиан Орельяна, 9'
2:1 – Криштиану Роналду, 44'
- Роналду провел 700-й матч в клубной карьере.
- «Реал» пропустил два мяча за 10 стартовых минут впервые с 2003 года, когда мадридцев удивила «Севилья».
- Мадридцы забили 15-й мяч головой в этом сезоне – рекорд в топ-5 лигах.
- «Реал» упустил возможность оторваться от «Барселоны». Мадридцы опережают каталонцев в Примере на один балл и имеют игру в запасе.
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