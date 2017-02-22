Eurosport
Слаломный гол от 17-летнего воспитанника «Барселоны», после которого Месси можно не продлевать
Марадона, Пеле и Лионель завидуют.
Жорди Мбула приковал внимание Луиса Энрике гениальным голом в чемпионате Испании среди команд до 17 лет.
Парень подхватил мяч прямо у технической зоны, заложил финт Зидана, а потом унизил еще полкоманды соперника. Месси поставил бы лайк. будь у аргентинца аккаунт в твиттере.
- «Барселона» проиграла «ПСЖ» в первой 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4).
- «Реал» имеет матч в запасе и опережает каталонцев в Примере на 1 балл.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте