Слаломный гол от 17-летнего воспитанника «Барселоны», после которого Месси можно не продлевать

Жорди Мбула приковал внимание Луиса Энрике гениальным голом в чемпионате Испании среди команд до 17 лет.

Парень подхватил мяч прямо у технической зоны, заложил финт Зидана, а потом унизил еще полкоманды соперника. Месси поставил бы лайк. будь у аргентинца аккаунт в твиттере.

«Барселона» проиграла «ПСЖ» в первой 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4).

«Реал» имеет матч в запасе и опережает каталонцев в Примере на 1 балл.

Таблица чемпионата Испании

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