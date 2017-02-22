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Слаломный гол от 17-летнего воспитанника «Барселоны», после которого Месси можно не продлевать

Слаломный гол от 17-летнего воспитанника «Барселоны», после которого Месси можно не продлевать
Eurosport

40 мин. назад

Марадона, Пеле и Лионель завидуют.

Жорди Мбула приковал внимание Луиса Энрике гениальным голом в чемпионате Испании среди команд до 17 лет.

Парень подхватил мяч прямо у технической зоны, заложил финт Зидана, а потом унизил еще полкоманды соперника. Месси поставил бы лайк. будь у аргентинца аккаунт в твиттере.

  • «Барселона» проиграла «ПСЖ» в первой 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4).
  • «Реал» имеет матч в запасе и опережает каталонцев в Примере на 1 балл.

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