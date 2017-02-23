Посиделки у Мангала. Почему «Валенсия» отметелила «Реал»

Бешеный прессинг «Валенсии» в первом тайме

Первые 15 минут на «Месталье» во все времена были испытанием для любой команды. Даже сейчас, когда «Валенсия» летает над пропастью под названием Сегунда, команда не отказывается от фирменного стартового штурма, который обычно визитеры ниже уровня «Реала» пережидают. Мадридцы посчитали зазорным закрываться и впервые с 2003 года получили двушку в первые 10 минут.

Высокий прессинг «Валенсии» вышиб у вальяжных мадридских небожителей почву из-под ног. Ориентированные на атаку центральные полузащитники гостей Модрич и Кроос проигрывали единоборства, а Каземиро неудачно выбирал позицию и застревал за линией мяча. Игроки «Валенсии» идеально использовали огромные зазоры в линиях «Мадрида» и бодрый старт во многом предопределил результат. На кураже хозяева могли забить еще, но Навас вытащил мяч из девятки после удара воспитанника «Реала» Парехо.

Провалы в центре обороны

Куража и вдохновения у валенсийцев хватило почти на тайм, который Рамос и Варан провалили. Капитана «Реала» все время тянуло вперед, а его молодой напарник постоянно проигрывал игру один в один итальянскому крепышу Дзадзе. У Варана в этот вечер совершенно отказала опция приема мяча, по которому он не мог даже попасть. Это очень хорошо прочувствовал Перес – капитану «Валенсии» прилетело бутсой в челюсть от Рафаэля, но за эту картину он получил всего лишь желтую карточку. WhoScored выставил Варану низшую оценку в матче среди всех игроков – 5,8.

Отвратительное судейство

В конце января каталонская El Mundo Deportivo провела расследование и заявила, что если бы не помощь арбитров, «Реал» набрал бы на 8 очков меньше. Матч в Валенсии снова разогрел полемику вокруг того, что судьи тащат «Мадрид». 30-летний баскский судья Рикардо Бенгоэчеа, работавший матчи Примеры последние полтора года, ошибался очень часто именно в пользу команды Зидана. Особенно вывел из себя игроков «Валенсии» эпизод во втором тайме, когда Рамос в пределах штрафной едва не отделил Муниру голеностоп от ноги. Бенгоэчеа был в паре метров от эпизода, но не свистнул.

Мужчина не только не видел очевидное, но и плохо реагировал на события. Баск показал семь желтых карточек, однако не сумел погасить разгоревшиеся во втором тайме страсти. Все это – косвенный, но увесистый плюс в пользу футбола «летучих мышей».

Ужасная реализация стандартов «Реала»

Мадридцы исполнили 11 угловых, лишь один из которых привел к опасному моменту – последний. Бэйл бил с отскоком от газона, и «Валенсию» спасла нога Переса. Не пошли штрафные у проводившего 700-й матч в клубной карьере Роналду. Трижды после эффектного разбега португалец попадал в стенку. Что-то странное происходило и с Модричем – все подачи хорвата хозяева легко читали и выигрывали верховую борьбу. Ответный гол Роналду ударом головой стал исключением из правила для этого матча.

Безыдейный навал мадридцев в конце

У Зидана не сыграла ни одна замена. Бэйл, Васкес и Начо потерялись на поле во многом из-за однобокой тактики команды – в последние 10 минут «Реал» не предложил сопернику ничего, кроме навесов и дальних ударов. Игроки «Валенсии», у которой четвертый показатель по пропущенным мячам в сезоне, отыграли финиш очень собранно и нанесли «Реалу» третье поражение в 2017-м – на одно больше, чем за весь 2016 год.

«Валенсия» – «Реал» – 2:1

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