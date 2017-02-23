EFE

«Реал» установил клубный рекорд, забив в 43 матчах подряд

«Реал» установил клубный рекорд, забив в 43 матчах подряд
Eurosport

1 час назад

Гол Криштиану Роналду «Валенсии» не помог набрать очки, но стал историческим.

В последний раз «Реал» не забивал в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 26 апреля 2016 года (0:0). С тех пор мадридцы забили 113 голов в 42 матчах.

Абсолютный рекорд в Испании принадлежит «Барселоне», которая забивала в 44 матчах подряд в сезоне-1942/43 и в сезоне-1943/44.

  • «Реал» в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании уступил «Валенсии» со счетом 1:2.
  • Мадридцы лидируют в таблице Примеры, опережая «Барселону» на 1 очко.

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