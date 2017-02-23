Экс-игрок «Реала»: «Мы устроили вечеринку после поражения от «Барселоны»

Дренте рассказал, как некоторые игроки «Реала» после разгромного поражения от «Барселоны» (2:6) на своем поле участвовали в вечеринке. Это произошло после матча 34-го тура Примеры сезона-2008/09.

«В «Реале» можно веселиться после побед, но не после поражений. На это наложено табу. Вас не должны видеть гуляющим ночью после неудачи.

Но у нас была группа молодых игроков, один из которых позвонил мне тогда и позвал на вечеринку. Я даже не сказал об этом жене, потому что она понимала, что это плохая идея. Я покинул дом тайком и спустил машину по склону, чтобы завести ее подальше от дома», – цитирует Дренте AS.

Дренте выступал за «Реал» с 2007 по 2010 год.

29-летний полузащитник завершил карьеру после сезона-2015/16.

В феврале 2017 года Дренте записал рэп-сингл.

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