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Экс-игрок «Реала»: «Мы устроили вечеринку после поражения от «Барселоны»

Экс-игрок «Реала»: «Мы устроили вечеринку после поражения от «Барселоны»
Eurosport

12 мин. назад

Ройстон Дренте покаялся в грехах прошлого.

Дренте рассказал, как некоторые игроки «Реала» после разгромного поражения от «Барселоны» (2:6) на своем поле участвовали в вечеринке. Это произошло после матча 34-го тура Примеры сезона-2008/09.

«В «Реале» можно веселиться после побед, но не после поражений. На это наложено табу. Вас не должны видеть гуляющим ночью после неудачи.

Но у нас была группа молодых игроков, один из которых позвонил мне тогда и позвал на вечеринку. Я даже не сказал об этом жене, потому что она понимала, что это плохая идея. Я покинул дом тайком и спустил машину по склону, чтобы завести ее подальше от дома», – цитирует Дренте AS.

  • Дренте выступал за «Реал» с 2007 по 2010 год.
  • 29-летний полузащитник завершил карьеру после сезона-2015/16.
  • В феврале 2017 года Дренте записал рэп-сингл.

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