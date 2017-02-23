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Защитник «Барселоны» Жорди Альба: «Я буду с Луисом Энрике до самой смерти»

Альба: «Я буду с Энрике до самой смерти»
Eurosport

36 мин. назад

Тренер каталонцев не умрет в одиночестве.

«Я буду с Луисом Энрике до самой смерти. Он многому меня научил. Много футбольных концепций до знакомства с ним я просто не знал. Энрике – лучший тренер, который может быть с «Барселоной» в настоящий момент.

Камбэк в матче с «ПСЖ»? Это будет сложно, но если парижане забили нам четыре мяча, значит и мы можем это сделать. Если не будем верить в то, что это возможно, то зачем нам вообще выходить на поле?» – цитирует Альбу Marca.

  • «Барселона» занимает второе место в таблице Примеры, отставая от лидирующего «Реала» на 1 очко.
  • В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» каталонцы проиграли со счетом 0:4.

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