Защитник «Барселоны» Жорди Альба: «Я буду с Луисом Энрике до самой смерти»

«Я буду с Луисом Энрике до самой смерти. Он многому меня научил. Много футбольных концепций до знакомства с ним я просто не знал. Энрике – лучший тренер, который может быть с «Барселоной» в настоящий момент.

Камбэк в матче с «ПСЖ»? Это будет сложно, но если парижане забили нам четыре мяча, значит и мы можем это сделать. Если не будем верить в то, что это возможно, то зачем нам вообще выходить на поле?» – цитирует Альбу Marca.

«Барселона» занимает второе место в таблице Примеры, отставая от лидирующего «Реала» на 1 очко.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» каталонцы проиграли со счетом 0:4.

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