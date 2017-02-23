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Жорди Альба: «В «Барселоне» с радостью встретят Иско»
Мадридское прошлое роли не сыграет.
Защитник «Барселоны» с воодушевлением прокомментировал слухи о переходе на «Камп Ноу» экс-партнера по «Валенсии».
«Все хорошие футболисты приветствуются. Мне очень нравится Иско, мы знакомы со времен выступления за «летучих мышей». Я знаю, что это игрок высочайшего класса. Обо всем остальном расскажет время», – цитирует Жорди Альбу Football Espana.
- Альба и Иско выступали за «Валенсию», после чего последний перешел в «Малагу». Жорди был продан в «Барселону».
- В сезоне-2016/17 полузащитник «Реала» сыграл 24 матча, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.
- В стартовом составе Иско выходил 15 раз.
- Контракт испанца с мадридским клубом истечет 30 июня 2018 года.
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