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Жорди Альба: «В «Барселоне» с радостью встретят Иско»

Альба: «В «Барселоне» с радостью встретят Иско»
Eurosport

31 мин. назад

Мадридское прошлое роли не сыграет.

Защитник «Барселоны» с воодушевлением прокомментировал слухи о переходе на «Камп Ноу» экс-партнера по «Валенсии».

«Все хорошие футболисты приветствуются. Мне очень нравится Иско, мы знакомы со времен выступления за «летучих мышей». Я знаю, что это игрок высочайшего класса. Обо всем остальном расскажет время», – цитирует Жорди Альбу Football Espana.

  • Альба и Иско выступали за «Валенсию», после чего последний перешел в «Малагу». Жорди был продан в «Барселону».
  • В сезоне-2016/17 полузащитник «Реала» сыграл 24 матча, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.
  • В стартовом составе Иско выходил 15 раз.
  • Контракт испанца с мадридским клубом истечет 30 июня 2018 года.

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