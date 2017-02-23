Eurosport
Криштиану Роналду – партнеру: «Я забил гол, а что сделал ты?»
Нападающий «Реала» снова проявил несдержанность.
Камеры телеканала Cuatro поймали португальца в гневе после поражения «Реала» от «Валенсии» в перенесенном матче 16-го тура Примеры (1:2).
На пути к подтрибунному помещению Роналду вел себя импульсивно, проявляя явное недовольство партнерами по команде. Криштиану выкрикнул «Я забил гол, а что сделал ты?», но адресат сообщения остался за кадром.
- «Реал» лидирует в чемпионате Испании, опережая «Барселону» на 1 балл и имея матч в запасе.
- Криштиану Роналду забил 15 голов и сделал 4 ассиста в Примере-2016/17.
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