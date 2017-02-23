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Криштиану Роналду – партнеру: «Я забил гол, а что сделал ты?»

Роналду – партнеру: «Я забил гол, а что сделал ты?»
Eurosport

43 мин. назад

Нападающий «Реала» снова проявил несдержанность.

Камеры телеканала Cuatro поймали португальца в гневе после поражения «Реала» от «Валенсии» в перенесенном матче 16-го тура Примеры (1:2).

На пути к подтрибунному помещению Роналду вел себя импульсивно, проявляя явное недовольство партнерами по команде. Криштиану выкрикнул «Я забил гол, а что сделал ты?», но адресат сообщения остался за кадром.

  • «Реал» лидирует в чемпионате Испании, опережая «Барселону» на 1 балл и имея матч в запасе.
  • Криштиану Роналду забил 15 голов и сделал 4 ассиста в Примере-2016/17.

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