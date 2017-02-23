Mundo Depotrivo: игрок «Ювентуса» Дани Алвес в январе просился в «Барселону»

Защитник перешел в «Ювентус» в июле 2016 года после восьми сезонов в «Барселоне», но столкнулся с серьезными проблемами в Серии А: бразильцу не доставляет удовольствия стиль игры туринского клуба и взаимоотношения с новыми одноклубниками. Вдобавок после теплой Барселоны Алвесу пришелся не по вкусу климат северной Италии.

Руководство «синьоры» выразило готовность отпустить футболиста, доставшегося клубу бесплатно, после чего Алвес несколько раз связывался с представителями «Барселоны». Прежние работодатели указали, что именно Дани инициировал расставание с каталонцами, несмотря на действующий контракт, и в его услугах «блауграна» больше не нуждается, передает Mundo Depotrivo.

В сезоне-2016/17 Алвес провел 17 матчей и забил 3 гола.

С «Барселоной» бразилец завоевал 23 трофея, включая 6 чемпионств Ла Лиги и 3 победы в Лиге чемпионов.

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