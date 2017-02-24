AFP
«Реал» сыграет против «Барселоны» в Международном кубке чемпионов
Товарищеский турнир запланирован на лето.
Международный кубок чемпионов пройдет в США, испанские команды сыграют в Майами 29 июля. В турнире также примут участие «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», с которыми «Барселона» встретится 22 и 25 июля, сообщает RAC1.
- Муждународный кубок чемпионов проводится с 2013 года, его победителями становились «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» – дважды.
- «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от «Реала» на одно очко, мадридцы имеют матч в запасе.
Узнайте, кто приедет на турнир в ранге чемпиона Испании
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