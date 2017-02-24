AFP

Ла Лига не может найти дату для матча «Сельта» – «Реал»

Ла Лига не может найти дату для матча «Сельта» – «Реал»
Eurosport

56 мин. назад

Победа команды из Виго над «Шахтером» все испортила.

Руководство Ла Лиги не в состоянии определить новую дату матча чемпионата Испании «Сельта» – «Реал». Первоначально рассматривались 14 и 15 марта, но неожиданная победа «Сельты» над «Шахтером» в 1/16 финала Лиги Европы спутала планы.

Проиграв дома 0:1, испанцы сравняли счет в противостоянии голом с пенальти на 90-й минуте, а затем вырвали победу в экстра-тайме и вышли в 1/8 финала. Теперь 16 марта «Сельте» предстоит выезд в Краснодар.

Если команды из Виго и Мадрида продолжат победное шествие в еврокубках, перенесенный матч Ла Лиги состоится только 17 мая – за 4 дня до финального тура, передает Sport.es.

  • Матч 21-го тура «Сельта» – «Реал» должен был состояться 5 февраля, но его перенесли из-за непогоды, приведшей к обрушению части крыши на стадионе «Балаидос».

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