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SFR Sport: «Барселона» рассматривает Лорана Блана в качестве замены Луису Энрике
Список кандидатов на позицию главнокомандующего пополняется с каждым днем.
Бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции может возглавить «сине-гранатовых» ближайшим летом по истечении срока соглашения с Луисом Энрике. Представители «Барселоны» уже контактировали со специалистом, сообщает SFR Sport.
Лоран Блан – один из пяти тренеров в шорт-листе каталонцев, в который входят Эусебио Сакристан из «Реал Сосьедад», Хорхе Сампаоли, возглавляющий «Севилью», Эрнесто Вальверде из «Атлетика» и Роналд Куман из «Эвертона».
Последним местом работы француза был «ПСЖ», который расторг с ним контракт в июне 2016 года.
- В качестве игрока Блан провел за «Барселону» 28 матчей с 1996 по 1997 год и забил 1 гол.
- Каталонцы занимают второе место в чемпионате Испании-2016/17, отставая на один балл от «Реала».
- В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский клуб крупно проиграл на выезде «ПСЖ» – 0:4.
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