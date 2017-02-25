Calciomercato: Массимилиано Аллегри вошел в шорт-лист на пост главного тренера «Барселоны»

Кандидатуру итальянца продвигает спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда, знакомый с Аллегри по работе в «Милане». В случае ухода Луиса Энрике летом, Массимилиано будет одним из первых, на чью фамилию обратят внимание боссы каталонцев, передает Calciomercato.

Ранее Аллегри связывали с переходом в «Арсенал».

Помимо Массимилиано, в шорт-листе каталонцев значатся безработный Лоран Блан, Эусебио Сакристан из «Реал Сосьедад», Хорхе Сампаоли, возглавляющий «Севилью», Эрнесто Вальверде из «Атлетика» и Роналд Куман из «Эвертона».

Аллегри руководит «Ювентусом» с 2014 года. Последние два сезона туринский клуб становился чемпионом Италии.

В сезоне-2016/17 «Ювентус» лидирует в Серии А с 63 баллами в активе.

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