AFP
Calciomercato: Массимилиано Аллегри вошел в шорт-лист на пост главного тренера «Барселоны»
Главный тренер «Ювентуса» близок к телепортации в Испанию.
Кандидатуру итальянца продвигает спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда, знакомый с Аллегри по работе в «Милане». В случае ухода Луиса Энрике летом, Массимилиано будет одним из первых, на чью фамилию обратят внимание боссы каталонцев, передает Calciomercato.
Ранее Аллегри связывали с переходом в «Арсенал».
Помимо Массимилиано, в шорт-листе каталонцев значатся безработный Лоран Блан, Эусебио Сакристан из «Реал Сосьедад», Хорхе Сампаоли, возглавляющий «Севилью», Эрнесто Вальверде из «Атлетика» и Роналд Куман из «Эвертона».
- Аллегри руководит «Ювентусом» с 2014 года. Последние два сезона туринский клуб становился чемпионом Италии.
- В сезоне-2016/17 «Ювентус» лидирует в Серии А с 63 баллами в активе.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте