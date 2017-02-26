AFP
Гол Лионеля Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» (Мадрид)
В матче 24-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде переиграла мадридский «Атлетико» – 2:1.
«Атлетико» (Мадрид) – «Барселона» – 1:2
Голы:
0:1 – Рафинья Алькантара, 64'
1:1 – Диего Годин, 70'
1:2 – Лионель Месси, 86'
- После этого матча «Барселона» поднялась на первое место в чемпионате, команда Луиса Энрике опережает «Реал» на 2 очка.
- «Атлетико» – на четвертой позиции, «индейцы» отстают от третьей строчки на 6 баллов.
- В следующем туре Примеры каталонцы примут хихонский «Спортинг».
- Матч пройдет на «Камп Ноу» 1 марта в 21:30 по московскому времени.
- Мадридцы 2 марта на выезде сыграют с «Депортиво», стартовый свисток – в 22:45 по Москве.
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