AFP

Гол Лионеля Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» (Мадрид)

Гол Месси принес «Барсе» победу над «Атлетико»
Eurosport

43 мин. назад

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде переиграла мадридский «Атлетико» – 2:1.

«Атлетико» (Мадрид) – «Барселона» – 1:2

Голы:

0:1 – Рафинья Алькантара, 64'

1:1 – Диего Годин, 70'

1:2 – Лионель Месси, 86'

  • После этого матча «Барселона» поднялась на первое место в чемпионате, команда Луиса Энрике опережает «Реал» на 2 очка.
  • «Атлетико» – на четвертой позиции, «индейцы» отстают от третьей строчки на 6 баллов.
  • В следующем туре Примеры каталонцы примут хихонский «Спортинг».
  • Матч пройдет на «Камп Ноу» 1 марта в 21:30 по московскому времени.
  • Мадридцы 2 марта на выезде сыграют с «Депортиво», стартовый свисток – в 22:45 по Москве.

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