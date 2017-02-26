Лео, надо. Месси отдубасил «Атлетико» поздним голом

Луису Энрике нужно что-то менять. Хейтеры говорят – надо уволить Лучо, фанаты – давайте трясти стартовый состав. Болельщики мадридского «Реала» утверждают, что менять нужно Месси. Тренер поступил неожиданно – последовал моде в три центральных защитника. Еще на схеме, которое нарисовало испанское ТВ, Матье вышел слева, но после стартового свистка стало понятно, что Жереми, Умтити и Пике образовали тройку в обороне. Для схемы 3-4-3 Энрике выпустил Рафинью, чтобы закрывать весь правый фланг, а Месси поместил под нападением для кормления мячами всех форвардов.

Перевод Лео глубже в полузащиту означал одно: Лучо признает, что аргентинец слабо слушается тренера и редко возвращается в оборону. «Мы изменили тактику, чтобы чаще владеть мячом и больше контролировать игру, – сказал коуч «Барсы» после матча. – В первом тайме нам было сложно, но я доволен тем, как все закончилось».

До перерыва команде действительно было сложно. Все шло не так, как задумал Энрике – за полматча каталонцы держали мяч в ногах на 3% меньше обычного и не очень понимали, как атаковать. «Барселона» по-прежнему надеялась на дриблинг Месси и чутье Суареса в штрафной, но в общую картину это не складывалось. «Атлетико» играл в привычное давление, сковывая форвардов соперника – на любого парня в салатовой форме выбегало по два мадридца, на чем погорели почти все атаки «Барселоны».

Возможности для «блауграны» возникали, когда «индейцы» гнали в контратаки и оставляли открытые зоны для ответных рывков. При этом Карраско несколько раз оказывался в штрафной у лицевой линии (привет новой системы обороны и лично Рафинье), но не сгенерировал ни одного острого момента. Больше остальных старался Гризманн (только у него было пространство и шансы для гола). Сначала француз плохо выковырял мяч в штрафной, а в середине тайма жахнул под перекладину издали после потери Пике, но не преодолел выставленную перчатку Тер Штегена.

«Барса» все равно была поопаснее, но исключительно потому, что удержать терминаторов впереди невозможно. Вожди из MSN сгоняли в атаку сходу, вывели на удар Месси, Суарес набежал первым на добивание, но только оттоптался на перчатке Облака. Словенец был на высоте и потащил еще и штрафной Лионеля в конце тайма (все знают, насколько Лео прокачал этот скилл в сезоне-2016/17).

После перерыва Гризманн вновь накреативил на сольный момент, только не пробил ближний угол Тер Штегена, а затем увидел, как защита не справляется с «Барсой». Рафинья натурально запихал мяч в сетку на добивании.

Такой яростной «блауграну» не видели давно – это был очень необычный гол для каталонцев, но иначе с разбойниками Симеоне не справиться. Эль Чоло слишком роботизировал парней – даже если в этом сезоне у них ржавеют микросхемы, основную часть матча они высасывают из соперников душу.

Но даже «Атлетико» остановился в развитии, пока у аргентинского тренера работают старые связи и прежние схемы. Они его спасли и в этом матче – нападение всю игру искало Година на стандартах, пока на 70-й минуте не повезло Коке. Уругвайский центрбек не хуже Рамоса знает, как забить в важнейший момент, и пользуется этим навыком на «Висенте Кальдерон».

Поразительно, что и гол Месси, в момент, когда обычно все скатывается к ничьей, тоже получился из навала и упорства. Облак спас «Атлетико», только никто уже не держал аргентинца на добивании. Мадридскую команду невозможно обыграть без сверхусилия, потому что костяк «индейцев» крепко вгрызается в результат, только теперь соперникам хватает легкого нажатия, чтобы развалить карточный домик в обороне.

«Барселона» уже вышла на промежуточное первое место в Примере. У каталонцев на два матча больше, чем у «Реала», но после вылета из Лиги чемпионов (никто ведь не верит, что Месси отыграет 0:4 у «ПСЖ»?) они превратятся в самого страшного соперника в Испании. С облегченным календарем и одним матчем в неделю Луис Энрике сможет жонглировать составами и схемами и четче доносить мысли до игроков. Пока эксперимент с 3-4-3 удался не слишком, но всегда есть Лео Месси, который положит решающий гол даже самому стойкому из врагов.

«Атлетико» (Мадрид) – «Барселона» – 1:2

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