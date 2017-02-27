AFP

«Реал» выиграл у «Вильярреала», уступая 0:2

«Реал» выиграл у «Вильярреала», уступая 0:2
Eurosport

43 мин. назад

Матч 24-го тура чемпионата Испании завершился победой мадридцев – 3:2.

«Вильярреал» – «Реал» – 2:3

Голы:

1:0 – Ману Тригерос, 50'

2:0 – Седрик Бакамбю, 56'

2:1 – Гарет Бэйл, 64'

2:2 – Криштиану Роналду (пенальти), 74'

2:3 – Альваро Мората, 82'

  • Роналду реализовал 57-й пенальти в Примере, превзойдя на один точный удар Уго Санчеса.
  • Мадридцы набрали 55 очков. Команда Зидана на один балл опережает «Барселону» и имеет одну игру в запасе.

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