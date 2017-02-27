AFP
«Реал» выиграл у «Вильярреала», уступая 0:2
Матч 24-го тура чемпионата Испании завершился победой мадридцев – 3:2.
Голы:
1:0 – Ману Тригерос, 50'
2:0 – Седрик Бакамбю, 56'
2:1 – Гарет Бэйл, 64'
2:2 – Криштиану Роналду (пенальти), 74'
2:3 – Альваро Мората, 82'
- Роналду реализовал 57-й пенальти в Примере, превзойдя на один точный удар Уго Санчеса.
- Мадридцы набрали 55 очков. Команда Зидана на один балл опережает «Барселону» и имеет одну игру в запасе.
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