Форвард «Реала» Криштиану Роналду установил рекорд Ла Лиги по реализованным пенальти

«Реал» горел на «Эль Мадригал» «Вильярреалу» 1:2, когда Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой Виктора Руиса. Подошедший к точке Криштиану Роналду шанса не упустил и забил 57-й 11-метровый в Ла Лиге, что стало новым рекордом.

Прежде лучшим исполнителем пенальти в истории чемпионатов Испании был экс-форвард «Реала» и «Атлетико» Уго Санчес.

Среди действующих футболистов ближе всех к Роналду подобрался Лионель Месси – 43 реализованных пенальти. При этом с момента появления Криштиану в Ла Лиге (8 последних сезонов) португалец опережает ближайшего преследователя на 21 забитый 11-метровый.

«Реал» вырвал победу со счетом 3:2 и вернулся на первое место.

Команда Зинедина Зидана опережает на одно очко «Барселону», имея игру в запасе.

Таблица Ла Лиги

Подписывайтесь на наш канал в телеграме