AFP
Форвард «Реала» Криштиану Роналду установил рекорд Ла Лиги по реализованным пенальти
Лионель Месси глотает пыль.
«Реал» горел на «Эль Мадригал» «Вильярреалу» 1:2, когда Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой Виктора Руиса. Подошедший к точке Криштиану Роналду шанса не упустил и забил 57-й 11-метровый в Ла Лиге, что стало новым рекордом.
Прежде лучшим исполнителем пенальти в истории чемпионатов Испании был экс-форвард «Реала» и «Атлетико» Уго Санчес.
Среди действующих футболистов ближе всех к Роналду подобрался Лионель Месси – 43 реализованных пенальти. При этом с момента появления Криштиану в Ла Лиге (8 последних сезонов) португалец опережает ближайшего преследователя на 21 забитый 11-метровый.
- «Реал» вырвал победу со счетом 3:2 и вернулся на первое место.
- Команда Зинедина Зидана опережает на одно очко «Барселону», имея игру в запасе.
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