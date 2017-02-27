AFP

Форвард «Реала» Криштиану Роналду установил рекорд Ла Лиги по реализованным пенальти

Роналду установил рекорд Ла Лиги по реализованным пенальти
Eurosport

14 мин. назад

Лионель Месси глотает пыль.

«Реал» горел на «Эль Мадригал» «Вильярреалу» 1:2, когда Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой Виктора Руиса. Подошедший к точке Криштиану Роналду шанса не упустил и забил 57-й 11-метровый в Ла Лиге, что стало новым рекордом.

Прежде лучшим исполнителем пенальти в истории чемпионатов Испании был экс-форвард «Реала» и «Атлетико» Уго Санчес.

Среди действующих футболистов ближе всех к Роналду подобрался Лионель Месси – 43 реализованных пенальти. При этом с момента появления Криштиану в Ла Лиге (8 последних сезонов) португалец опережает ближайшего преследователя на 21 забитый 11-метровый.

  • «Реал» вырвал победу со счетом 3:2 и вернулся на первое место.
  • Команда Зинедина Зидана опережает на одно очко «Барселону», имея игру в запасе.

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