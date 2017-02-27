Подлодка в степях. 4 причины ядерного камбэка «Реала»

Воскресшие Роналду и Бэйл

Ровно час игры яростный «Вильярреал» глумился над безжизненными и инертными галактикос. Мадридцы проигрывали середину поля (снова выпадал Каземиро), плохо двигались и никак не уходили от бешеного террора «подводников» у своей штрафной. Загнанный в штрафную «Реал» очухался лишь отхватив двушку в начале второго тайма.

У мадридцев оставалось полчаса, и тут за дело взялись лидеры. Впервые игравший в старте после травмы Бэйл вскоре после второго пропущенного гола упал и долго держался за колено, но не попросил замену. Гарет удачно смещался с правого фланга в центр, освобождая зону для проходов Карвахаля, благодаря чему «Реал» отыграл первый мяч.

Роналду словно кто-то напомнил, что его вечный конкурент принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в этом туре, после чего каталонцы вышли на первое место. Криштиану напоминал бойца, который карабкается на Рейхстаг, и не боится пули. Португалец щелкнул в штангу, четко реализовал пенальти и до конца матча держал темп и динамику.

Отличная фланговая игра мадридцев

В последние 30 минут матча казалось, что «Вильярреал» играет в меньшинстве и только поэтому терпит измывательства озверевших фаворитов. На самом деле составы были равными, а мадридцы умножили контригру «подводников» на ноль. Во многом это стало возможно благодаря активной игре фланговых защитников «Реала». Карвахаль и Марсело так вскаламутили воду в вильярреальском фарватере, что «подводники» непрерывно посылали сигнал SOS. Зажатый на своей половине поля «Вильярреал» был обречен, а мадридцы продлили забивную серию в чемпионате до 44 матчей и повторили достижение «Барселоны» 1944 года.

Спорный пенальти

Такой термоядерный «Реал» меньше всего нуждался в помощи судьи, особенно, если учесть, что в Испании за пределами столицы только об этом и говорят. Попадание мяча в руку Бруно бесспорно, однако игрок «Вильярреала» ей не играл – раз, мяч летел в противоположную от ворот сторону – два. Игроки и тренеры на скамейке «подводников» так взбунтовались, что упокоились только после серии предупреждений от арбитра. Роналду реализовал 57-й пенальти в Примере и улучшил достижение Уго Санчеса.

Удачный выход на замену Мораты

До этого матча «Вильярреал» не проиграл на «Бернабеу» в сентябре (1:1), выстоял дома против «Барселоны» (1:1), но в этот раз не было ни одной причины, чтобы «подводники» не проиграли. Опасные моменты у ворот Фернандеса возникали каждые две минуты, а потом вышел Мората и подтвердил статус лучшего джокера чемпионата. У Марсело получился идеальный навес с левого фланга, а фанатам «подводников» остается лишь жалеть, что еще в первом тайме сломался основной голкипер Асенхо.

В последние пять минут матча «Вильярреал» напомнил себя образца первого часа игры, создал несколько полумоментов, но было уже поздно.

«Вильярреал» – «Реал» – 2:3

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