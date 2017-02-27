Президент «Вильярреала»: «Арбитры покидали стадион с сумками «Мадрида»

Босс «желтой субмарины» прокомментировал спорные решения рефери в матче 24-го тура Примеры.

«Хиль Мансано и его помощники покидали со стадион с сумками «Реала». Я считаю, что это неправильно. Думаю, после пенальти, которого не было, невозможно говорить о камбэке со стороны «Реала». Все вокруг считают, что мяч попал в руку после отскока, а отскок – это не пенальти», – заявил после матча президент «Вильярреала» Фернандо Роиг, слова которого приводит Marca.

«Реал» уступал «Вильярреалу» со счетом 1:2 к 74-й минуте, когда Мансано назначил спорный пенальти.

Роналду забил с точки, а на 83-й минуте победу мадридцам принес Альваро Мората.

«Реал» лидирует в Ла Лиге, «Вильярреал» идет шестым.

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