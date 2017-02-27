AFP

Жерар Пике: «Арбитры подарили «Реалу» 8 очков разницы»

Пике: «Арбитры подарили «Реалу» 8 очков разницы»
Eurosport

1 час назад

Главный пользователь твиттера в Ла Лиге не прошел мимо воскресного скандала.

Защитник «Барселоны» отреагировал на судейство некоторых матчей своей команды и «Реала».

«Арбитры подарили «Мадриду» 8 очков разницы. Вот вырезки из мадридской прессы, чтобы не возникало сомнений», – написал Пике и приложил скриншоты заголовков AS и Marca про матчи «Реала» и «Барселоны» против «Малаги» и «Вильярреала».

  • В матче «Барселоны» с «Малагой» (0:0) арбитры отменили чистый гол Пике, а в игре против «Вильярреала» (1:1) проглядели две игры рукой в штрафной «желтой субмарины».
  • Во встрече «Реала» с «Малагой» был засчитан гол Рамоса из офсайда (2:1).
  • В воскресенье при счете 2:1 в пользу «Вильярреала» Хесус Хиль Мансано назначил неоднозначный 11-метровый в пользу мадридцев. Роналду сравнял счет, а на 83-й минуте Альваро Мората принес «Реалу» победу.
  • «Реал» опережает «Барселону» в Примере на 1 балл, имея игру в запасе.

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