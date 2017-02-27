AFP

Серхио Рамос: «Удивлюсь, если на судейство пожалуется Лео Месси. А у Жерара Пике повсюду заговор»

Рамос: «Удивлюсь, если на судейство пожалуется Месси. А у Пике повсюду заговор»
Eurosport

8 мин. назад

В «Реале» знали, что напишет муж Шакиры.

Защитник мадридцев ответил на критику арбитров со стороны каталонца.

«Удивлюсь, если на судейство пожалуется Месси. Мы заранее знали, что напишет Пике – у Жерара повсюду заговор против него. Не буду вступать в перепалку. У судей и без того тяжелая работа.

Это была важная победа, прежде всего, на ментальном уровне. Отрыв минимален, и борьба идет плотная. Судьба титула решится в заключительном туре», – цитирует капитана «Реала» Marca.

  • В матче 24-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Реалом» арбитры назначили спорный пенальти в ворота хозяев при счете 2:1 не в пользу «субмарины». Гости вырвали волевую победу (3:2).
  • После матча Пике выложил в твиттере скрины на тему судейства «Реала» и «Барселоны» в матчах против «Вильярреала» и «Малаги».

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