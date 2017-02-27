AFP

Mundo Deportivo: Иско не перейдет в «Барселону» до конца контракта с «Реалом»

Mundo Deportivo: Иско не перейдет в «Барселону» до конца контракта с «Реалом»
Eurosport

56 мин. назад

Флорентино Перес все предусмотрел.

«Барселона» считается главным претендентом на полузащитника Иско, у которого не складываются дела в «Мадриде», но раньше июня 2018 года этот переход точно не состоится.

Флорентино Перес включил в действующие контракты всех футболистов команды пункты о запрете на трансфер в «Барселону». Иско станет свободным агентом не раньше июня 2018 года.

По информации Mundo Deportivo, испанские гранды заключили соглашение не переманивать игроков друг у друга, чтобы избежать повторения резонанса от скандального трансфера Луиша Фигу в 2000 году.

  • В сезоне-2016/17 Иско принял участие в 25 матчах, но появлялся в стартовом составе 16 раз.
  • Другой претендент на Иско – «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

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