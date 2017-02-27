Чистилище. Почему «Барселону» должен возглавить Луи ван Гал

Эра Луиса Энрике явно заканчивается: пока «Барса» вытаскивает матчи на гениальности Лео Месси, руководство каталонцев ищет замену поплывшему тренеру. Проблема в том, что адекватных кандидатур объективно мало. Юрген Клопп прикован контрактом к «Ливерпулю», Почеттино – к «Тоттенхэму», а у Тухеля сразу три минуса: договор с «Дортмундом», пугающе нестабильная игра «Боруссии» и тренерское резюме с нулем трофеев.

Трагедия статуса актуальна и для Кумана с Вальверде. Голландец взял последний титул 8 лет назад, а испанец побеждал только в Греции, где тренером «Олимпиакоса» можно назначить клоуна из Макдоналдс, и он все равно выиграет.

Этих бестрофейных людей (Тухеля, Кумана, Вальверде) Месси тупо проглотит, а потом смахнет крошки с бороды и подмигнет друзьям: «Парни, смотрите, я снова главный». Так нельзя – без адекватного коуча сильная, но аморфная «блауграна» и дальше будет проигрывать отстроенным командам с достойным составом («ПСЖ» – лишь первый пример). Лео и сам это понимает: вероятно, поэтому он и попросил авторитетного и умного Гвардиолу снова принять каталонцев. Но Пеп отказался.

Строго говоря, президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прав: у клуба элементарно нет плана Б, все идет к продлению соглашения с Энрике. Это подтверждают и подобострастные цитаты игроков: Иван Ракитич внезапно сказал, что прыгнул бы за Лучо с моста, а Жорди Альба нелепо поклялся, что останется с тренером до самой смерти. Вывод: кампания по сохранению должности официально стартовала.

Если бы у Бартомеу и совета директоров имелась хотя бы капелька смелости, они бы однозначно одобрили кандидатуру Луи ван Гала. Голландцу всего 65 (минимум 5 лет в запасе, учитывая его энергию), он не занят, а еще у него есть три ключевых преимущества: портфолио (бешеный список наград), каталонское прошлое (суммарно – 4 года) и сумасшедшие амбиции (не хочет быть пенсионером после вылета из «МЮ»). Но главное, что Ван Гал реально изменит загибающуюся команду.

Во-первых, Луи моментально освежит состав, внедрив в основу воспитанников Ла Масии. Эту мелочь можно не замечать, но статистика беспощадна: если в ноябре 2012-го на поле одновременно выходили 11 выпускников академии, то сейчас их обычно около пяти.

Важно помнить, что именно Ван Гал обеспечил «Барселону» игроками, которые определяли ее игру на протяжении целого десятилетия. Он называл Хави медленным дерьмом, а на следующий день сравнивал с Зиданом. Он швырял Пике на пол, при всех отчитывал его за слабость, а в итоге «Барса» получила бесстрашного и накачанного защитника. Луи подтянул к основе и Пуйоля с Иньестой и Вальдесом – никто из них ни разу не упрекнул тренера в жестокости. «Ван Гал суровый, но очень честный и справедливый», – признавался Хави на излете нулевых. «Луи мне как отец», – сообщил Вальдес в прошлом году, несмотря на унижение в «МЮ».

Глупо это отрицать: у ЛВГ действительно есть дар находить самых талантливых молодых игроков и выжимать из них максимум. Сейчас его скилл необходим «Барселоне», потому что сегодняшняя команда стремительно катится к закату. Пике уже 30, Маскерано в этом году 33, Матье – 34, Ракитичу с Бускетсом по 29, Иньесте – 33, Суаресу и Месси – по 30. Обойма неумолимо дряхлеет, а неторопливая смена поколений превратится в ежегодные трансферные инъекции. И тогда в «Барселоне» совсем не останется воспитанников – они просто не пробьются в суперзвездный состав.

Вторая причина довериться ЛВГ – он выкрутит дисциплину на максимум. Сейчас Месси подключается к занятиям, когда хочет: в «Барселоне» нет сил, способных на него воздействовать. Тактику передвижений MSN тоже, судя по всему, определяет аргентинец – у него неплохо получается, но по факту каталонцы имеют двух футболистов, отрезанных от прессинга (Месси и Суареса).

Что произойдет, когда «блауграну» примет Ван Гал? Разумеется, Луису и Лионелю сразу придется возвращаться назад, цепляться за отборы и хоть как-то просчитывать перехваты. Отказаться от борьбы из них двоих посмеет только Лео, но он и так не торопится продлевать контракт.

И третий, пусть и очень циничный фактор в пользу Луи – смерть его главного хейтера Йохана Кройфа. Без желчной и жесткой критики со стороны летучего голландца («Судя по тому, что пишет Ван Гал, у него болезнь Альцгеймера») работать гораздо комфортнее и спокойнее. Из врагов у Луи останутся только журналисты, но их он всегда побеждал с минимальными энергозатратами.

С методами у Ван Гала тоже все в порядке. Его философия всегда базировалась на атаке, а о тактической подготовленности Луи говорит один факт: голландского коуча считает кумиром Марсело Бьельса, которого почитает Хосеп Гвардиола. Получается целая каста великих тренеров с одинаковыми взглядами.

Назначение ЛВГ – это риск, авантюра и легкое безумие, но оно может породить еще одну великую команду. Отказ от этой кандидатуры – рациональное и понятное решение, но тогда совсем скоро «Барселона» придет к трансферной философии мадридского «Реала», которую в Каталонии принято отвергать и презирать.

Другие тексты Павла Городницкого:

«Улыбайся, дружище». Почему изгнание Клаудио Раньери – это честно и красиво

Один – дома. Почему «Зенит» вылетает из еврокубков