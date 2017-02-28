Eurosport
AS: Диего Симеоне останется в «Атлетико» по итогам сезона вне зависимости от результатов
Аргентинец отработает контракт с мадридцами до конца.
Специалист уведомил руководство клуба о желании провести с командой еще один сезон. На планы аргентинца и боссов «Атлетико» не повлияет ни один фактор: ни выступление команды в Лиге чемпионов-2016/17, ни место по итогам сезона Ла Лиги.
Мадридцы не планируют выгонять тренера и совместно с ним разрабатывают план работы на трансферном рынке летом.
- Диего возглавляет мадридцев с 2011 года.
- Контракт Симеоне с «Атлетико» действует до лета 2018 года.
- Аргентинец не исключил, что может продлить соглашение, но неоднократно заявлял, что рано или поздно возглавит «Интер».
- После 24 туров «Атлетико» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры.
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