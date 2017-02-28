AS: Диего Симеоне останется в «Атлетико» по итогам сезона вне зависимости от результатов

Специалист уведомил руководство клуба о желании провести с командой еще один сезон. На планы аргентинца и боссов «Атлетико» не повлияет ни один фактор: ни выступление команды в Лиге чемпионов-2016/17, ни место по итогам сезона Ла Лиги.

Мадридцы не планируют выгонять тренера и совместно с ним разрабатывают план работы на трансферном рынке летом.

Диего возглавляет мадридцев с 2011 года.

Контракт Симеоне с «Атлетико» действует до лета 2018 года.

Аргентинец не исключил, что может продлить соглашение, но неоднократно заявлял, что рано или поздно возглавит «Интер».

После 24 туров «Атлетико» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры.

Таблица Ла Лиги

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