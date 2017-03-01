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Чудо на газоне. Почему Неймар выдает божественный сезон

Чудо на газоне. Почему Неймар выдает божественный сезон
Никита Басынин

51 мин. назад

Бразилец спасает «Барселону» от тотального позора.

Неймар мало забивает и думает только о деньгах. Первый тезис – чистая правда. Второй очень похож на истину: бразилец потонул в финансовых скандалах. Скоро он возьмет отца за руку и отправится в суд. Его Честь спросит о странном трансфере в «Барселону», оффшорных компаниях и налогах – справедливо. Но кто-то достает Неймара за провальную игру. И вот такие претензии – полный бред.

Результативность Неймара скатилась к плинтусу по сравнению с прошлым футбольным годом. К началу весны у нападающего всего шесть голов в испанской лиге – сезон назад этот норматив закрылся в середине октября (покером «Райо Вальекано»). Скудные цифры сбили либидо даже у мартовских котов. Но они и толпа мадридских хейтеров не копают глубже, а Неймар влияет на атакующую игру «блауграны» сильнее того самого аргентинца.

Чудо на газоне

Месси пережил несколько травм и моральных потрясений. Парень проиграл финал чемпионата мира, провалился на своем континенте и пропустил Роналду к двум ушастым кубкам за три года. Он не вытащил клуб со сборной, когда этого ждал весь мир. Сейчас Лионель не готов к новым подвигам – аргентинец сохранил уровень, но превратился из создателя в футболиста, для которого нужно создавать. Средний пробег за матч легенды снизился на 17% по сравнению с прошлым сезоном, теплокарта уползла на чужую треть поля (упало взаимодействие с полузащитой), а прессинг похож на подделку.

Невовремя зафальшивил Ракитич – его скорость продвижения мяча и поток ошибок оставили Иньесту без креативной поддержки у центрального круга. Бускетс подыгрывал из опорной зоны, но от MSN все равно требовался помощник с навыками ультрараспасовщика. В условиях слабости Месси и природного состоянии Суареса (слишком форвард) кандидат оставался один.

Неймар

Неймар обратился в главного редактора комбинаций у штрафной соперника. Его задача – открыться под Иньесту или Альбу (два самых популярных направления) и отыскать вариант для завершающего хода. Нынешняя «Барса» не обходится без транзита через бразильца из-за спада сразу нескольких ключевых персонажей (виноваты травмы Месси, Иньесты, Бускетса и Жорди). Команда не растягивает защитников рывками, но передачи Неймара решают проблему – 19 ассистов и 4,3 ключевых паса за матч в доказательство.

Даже такая сочная статистика не отражает всей крутизны и важности Джуниора. Куча полезных действий улетает в пустоту, потому что партнеры не способны откликнуться на идеи бразильца. Месси и Суарес не приняли от Неймара еще 6 вернейших голевых передач и загубили 9% точных пасов от партнера в ближайших окрестностях вражеской базы. Божественный футбол, который не замечают скептики, спрятался именно здесь.

На поверхности другая сильная сторона Неймара. Луис Энрике обнаружил жуткие провалы с первой волной прессинга от MSN. Это выливалось в лишние телодвижения Бускета и зазоры в опорной зоне. Коуч заставил бразильца играть ниже – тот не отказал. Неймар отбирает 1,6 мяча за встречу (лучший из группы атаки) против 0,9 в прошлом сезоне. Это бесценный шаг к излечению и показатель характера – вчерашняя неженка становится настоящим работягой.

Чудо на газоне

Характерный мужчина бесконечно важен для «Барселоны». Клуб потерял тонну тестостерона с уходом Пуйоля и Хави. Скоро состарится Андрес, а Месси никогда не останавливал танки одним взглядом. Самоотдача и преобразование Неймара – необходимая скрепка в игре «блауграны» сегодня. Но она может запустить новую эпоху на «Камп Ноу». Осталось заметить, кто настоящий «сине-гранатовый» гений.

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