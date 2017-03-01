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Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл откроет спортбар в Кардиффе

Бэйл откроет спортбар в Кардиффе
Eurosport

36 мин. назад

Валлиец пошел по стопам Криштиану Роналду.

Заведение получило название Elevens. Внутри паб украшен постерами с различными видами спорта. Посетителям будет предложено классическое меню.

«Я чувствую, что в Кардиффе не было места, где вы могли посмотреть спорт. Уверен, что Elevens понравится жителям и добьется большого успеха», – заявил Бэйл Marca.

Открытие ресторана намечено на конец весны или начало лета 2017 года.

  • Бэйл – второй по стоимости игрок в истории футбола.
  • В 2013 году «Реал» заплатил за валлийца «Тоттенхэму» 101 млн евро.
  • Полузащитник сыграл 14 матчей в Ла Лиге-2016/17, забив 7 мячей и сделав 2 голевые передачи.

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