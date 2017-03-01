Eurosport
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл откроет спортбар в Кардиффе
Валлиец пошел по стопам Криштиану Роналду.
Заведение получило название Elevens. Внутри паб украшен постерами с различными видами спорта. Посетителям будет предложено классическое меню.
«Я чувствую, что в Кардиффе не было места, где вы могли посмотреть спорт. Уверен, что Elevens понравится жителям и добьется большого успеха», – заявил Бэйл Marca.
Открытие ресторана намечено на конец весны или начало лета 2017 года.
- Бэйл – второй по стоимости игрок в истории футбола.
- В 2013 году «Реал» заплатил за валлийца «Тоттенхэму» 101 млн евро.
- Полузащитник сыграл 14 матчей в Ла Лиге-2016/17, забив 7 мячей и сделав 2 голевые передачи.
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