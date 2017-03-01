AFP
«Барселона» разгромила «Спортинг» в Примере
Матч 25-го тура чемпионата Испании завершился победой каталонцев со счетом 6:1.
«Барселона» – «Спортинг» – 6:1
Голы:
1:0 – Лионель Месси, 8'
2:0 – Хуан Родригес (автогол), 11'
2:1 – Карлос Кастро, 21'
3:1 – Луис Суарес, 27'
4:1 – Пако Алькасер, 49'
5:1 – Неймар, 65'
6:1 – Иван Ракитич, 87'
- Месси забил 36 голов в 36 матчах за «Барселону» во всех турнирах в этом сезоне.
- Луису Суаресу понадобилось 85 матчей, чтобы забить 75 голов в Примере.
- «Барселона» забила 151 мячей в последних 45 матчах Примеры на «Камп Ноу» (в среднем 3,35 гола за игру).
- Каталонцы набрали 57 очков, опережая на 2 балла «Реал», у которого две игры в запасе.
Все новости чемпионата Испании
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте