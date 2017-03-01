AFP

«Барселона» разгромила «Спортинг» в Примере

«Барселона» разгромила «Спортинг»
Eurosport

59 мин. назад

Матч 25-го тура чемпионата Испании завершился победой каталонцев со счетом 6:1.

«Барселона» – «Спортинг» – 6:1

Голы:

1:0 – Лионель Месси, 8'

2:0 – Хуан Родригес (автогол), 11'

2:1 – Карлос Кастро, 21'

3:1 – Луис Суарес, 27'

4:1 – Пако Алькасер, 49'

5:1 – Неймар, 65'

6:1 – Иван Ракитич, 87'

  • Месси забил 36 голов в 36 матчах за «Барселону» во всех турнирах в этом сезоне.
  • Луису Суаресу понадобилось 85 матчей, чтобы забить 75 голов в Примере.
  • «Барселона» забила 151 мячей в последних 45 матчах Примеры на «Камп Ноу» (в среднем 3,35 гола за игру).
  • Каталонцы набрали 57 очков, опережая на 2 балла «Реал», у которого две игры в запасе.

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