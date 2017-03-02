AFP

«Реал» (Мадрид) в меньшинстве спас ничью с «Лас-Пальмасом», проигрывая 2 мяча на 86-й минуте

«Реал» в меньшинстве спас ничью, проигрывая 2 мяча на 86-й минуте
Eurosport

35 мин. назад

В матче 25-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» – 3:3.

«Реал» (Мадрид) – «Лас-Пальмас» – 3:3

Голы:

1:0 – Иско, 8'

1:1 – Тана, 10'

1:2 – Хонатан Виера, 56' (пенальти)

1:3 – Кевин-Принс Боатенг, 59'

2:3 – Криштиану Роналду, 86' (пенальти)

3:3 – Криштиану Роналду, 89'

Удаление:

Гарет Бэйл («Реал»), 47'

  • Нападающий «Реала» Гарет Бэйл получил вторую красную карточку в карьере, последний раз прямое удаление валлиец хватал в 2008 году.
  • После этой игры «бланкос» опустились на второе место и уступают «Барселоне» один балл.
  • «Желтые» поднялись на 12-ю позицию, футболисты Кике Сетьена набрали 29 очков.
  • Следующий матч в Примере мадридский клуб проведет 4 марта.
  • На выезде команда Зинедина Зидана встретится с «Эйбаром», начало – в 18:15 по московскому времени.
  • «Лас-Пальмас» примет «Осасуну», стартовый свисток – 5 марта в 20:30 по Москве.

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