AFP

Луис Энрике: «Я покину «Барселону» летом»

Энрике: «Я покину «Барселону» летом»
Eurosport

12 мин. назад

История испанца в Каталонии близка к завершению.

Главный тренер «Барселоны» сообщил важную для фанатов новость на пресс-конференции после разгромной победы над хихонским «Спортингом» в 25-м туре Ла Лиги (5:1). С августа за руль каталонской машины встанет другой человек.

«Я не буду тренером «Барселоны» со следующего сезона. Это очень тяжелое решение для меня. Я очень долго размышлял над ним», – заявил Энрике, которого цитирует Marca.

Во время замены во встрече против «Спортинга» Месси, уходя с поля, не пожал Энрике руку.

  • Луис Энрике возглавляет «Барселону» с 2014 года.
  • С испанцем «сине-гранатовые» по 2 раза выиграли Ла Лигу и Кубок Испании, и однажды – Лигу чемпионов.

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