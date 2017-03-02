«Пальмас» первенства. Криштиану Роналду спас «Реал» (Мадрид) от позора на «Сантьяго Бернабеу»

Матчи грандов с «Лас-Пальмасом» всегда нужно смотреть. Во-первых, всегда увлекательно болеть за слабого. Во-вторых, всегда здорово, когда аутсайдер не боится и не жмется. Тогда он переворачивает все представления о себе и кажется простым зрителям сильным. Но при этом клуб из Гран-Канарии в прошлом сезоне регулярно раскладывался перед большими командами. В этом чемпионате «желтые» упали в ноги «Барселоне» (0:5 на «Камп Ноу») и дали бой мадридскому «Реалу». Такая разборчивость во вкусах идет от философии игры. Кике Сетьен ставит «Лас-Пальмасу» футбол владения: по проценту контроля мяча команда идет на втором месте в Примере после каталонцев, и смотреть за ее матчами интересно всегда.

В феврале у маленького клуба что-то засбоило, оттого они проиграли четыре матча подряд с легким календарем – только «Севилью» из этих соперников нужно было бояться. Сетьен рассчитывал на Хесе, вернее, на фактор бывшей команды. Обычно футболисты сильнее настраиваются на тот клуб, который их воспитал или дал дорогу в жизнь. Испанец не увидел перспектив и сбежал в Париж, не пригодился и там и вернулся домой.

В стратегии игры «желтых» Хесе выглядел агрессивнее остальных. Если Боатенг и Виера лениво разгоняли атаки, то Родригес врывался в штрафную, буровил левый фланг и чаще других ловил Карвахаля на подключениях и медленном возвращении в оборону. Главная опасность исходила слева, оттуда постоянно летели мячи в штрафную «Реала», а когда эту зону все же прихватили, Хесе включил внутреннего Роббена – смещался в центр и бил. Спасаться от этого было просто некуда, десятка «Лас-Пальмаса» терроризировала оборону и постоянно напоминала, от кого отказался «Королевский клуб».

Мужчины из Гран-Канарии показали, что у них стальная челюсть, когда отыгрались через две минуты после пропущенного мяча. Иско и Бэйл заваливали защиту гостей короткими передачами, которые стирали любые офсайдные ловушки. Лайнсмены фиксировали правильное положение вне игры через два раза на третий, но Мората, страдавший от поднятия флага больше других, не спорил и покорно бежал к центральному кругу. Высокий прессинг «Реала» работал только первые минут 20, потом у мадридцев закончились силы и желание давить аж чужого голкипера.

«Лас-Пальмас» забрал мяч под контроль и пару раз симпатично вошел в штрафную Наваса. В защите «бланкос» не было Пепе, а Начо с Рамосом не до конца понимали друг друга, поэтому часто вертели головами в поисках соперника. После перерыва завелись обе команды, а чемпионом мира по перенастрою стал Гарет Бэйл. Он внезапно стукнул по ноге Виеру и побычил на испанца. Арбитр Борбалан показал ему желтую и сразу красную – вряд ли валлиец остановился бы.

«Мадрид» очень легко пропустил два мяча к часу игры – сначала с пенальти, а потом из-за ошибки Кейлора на выходе. Хозяева будто согрелись после прохладной игры в нападении и запустили несколько странных атак. Криштиану терял мяч в простых ситуациях (даже на ведении), Мората сделал хет-трик из отмененных голов, заменивший его Бензема также мазал из хороших позиций. «Лас-Пальмас» был даже ближе к забитому голу, но будто понимал, что никуда от него победа не уйдет, и прощал соперника из раза в раз.

А потом что-то изменилось. Навал «Реала» не превратился в осмысленную игру, Роналду не включил режим Господа, как это с ним случается все реже, Рамос, скорее, провалил игру, чем помог. Но главное, что поменял Зинедин Зидан в клубе, – это характер. Глупо и примитивно говорить про это, но «Мадрид» все чаще вытаскивает игры, которые должен и обязан проиграть. Атака «бланкос» выглядела так плохо, что хотелось позвонить доктору Хаусу – волчанкой было бы не отделаться. Только законченные хейтеры «Реала» увидят судейский заговор в пользу хозяев – рука Рамоса, которая принесла пенальти «Лас-Пальмасу», была менее очевидной, чем гандбол Кастельяно в своей штрафной. А когда «желтые» дрогнули, мадридцы выстрелили еще и спасли эту безнадежную игру.

3:3 – и если с «Вильярреалом» хватило времени для победы, то на «Бернабеу» даже отскок произошел слишком поздно. «Реал» тратит драгоценные очки и уже сидит за «Барселоной» в турнирной таблице. У них есть лишняя игра в запасе, но с такой бедой в матчах с крепкими середняками три очка совершенно необязательно упадут в руки Криштиану. Португальский лидер вновь сотворил гол из пустоты и выгрыз для «Мадрида» эту ничью.

Чемпионат Испании ведь даже не потому считается лучшим, что главные команды успешны в Европе. Когда вся Англия восхищается защитными ловушками «Челси», Примера в легкую хлещет зрителей зрелищными 3:3 и турбоматчем недели. Это и радость, и беда Зидана. Зизу лишь нужно надеяться, что удача не отвернется от него в последних встречах сезона.

«Реал» (Мадрид) – «Лас-Пальмас» – 3:3

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