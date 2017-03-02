Согласья нет. Победа «Барсы» над «Спортингом» как олицетворение эпохи Луиса Энрике

Лихая игра MSN против слабаков

Любимая забава счетоводов Инфострады или Опты в любом матче «Барселоны» – умиляться красивым цифрам, которые генерируют Месси, Суарес и Неймар. Недавно их суммарное количество голов перевалило за 200.

Каталонские виртуозы диво как хороши и всесильны в испепелении команд уровня «Спортинга» – «Барселона» в третий раз в сезоне забила шесть мячей в одной игре. Благодаря таким выносам агенты топов выбивают щедрые контракты, а у самих небожителей формируется мнение о собственной исключительности. Но как только на пути MSN попадаются вурдалаки вроде прошлогоднего «Атлетико» в Лиге чемпионов или парижские киборги с сотней тактических головоломок, у друзей сразу пропадает согласье. Луис Энрике предоставил южноамериканскому трио слишком большую свободу действий, позволив ощутить себя выше и отдельно от команды. Они даже голы празднуют в узком кругу.

Самовлюбленный Месси, ставящий себя главнее тренера

Культ личности Месси в «Барселоне» достиг уровня, при котором каталонцам не нужен тренер. Началось все с того, что Лео назначил в команду провалившегося в последствии Херардо Мартино. А после того как новый тренер Луис Энрике не включил его в состав на игру, требовал у президента Хосепа Бартомеу внедрения в тренерский штаб сотрудника, который бы в экстренном порядке возглавил команду. Аргентинец не пришел на открытую тренировку, посвященную юным болельщикам клуба, сославшись на приступ гастроэнтерита, после чего демонстративно провел несколько занятий по индивидуальной программе.

Особое отношение у Месси – к заменам. Никто и никогда, по его мнению, не смеет ему говорить «Хватит». В матче со «Спортингом» Лионель снова покинул поле так, будто это было только его решение.

Проходной двор в обороне

У феерических спектаклей «Барселоны» эры Луиса Энрике есть одна печальная традиция – пропускать. К каким бы сочетаниям не прибегал тренер, у каталонцев все равно в обороне гуляют сквозняки. Заметно сдал Пике, который напоминает сытого кота, из-за чего уже забыл, когда выходил в основе. 33-летний Матье совсем ни на что не годится, а неувядающий Маскерано часто зависает между обороной и полузащитой. Игроки «Спортинга» провели за матч две опасные атаки, одна из которых завершилась голом.

Слабое выступление пришедших летом новичков

Перед началом текущего сезона каталонцы вбухали 122,7 миллиона евро на усиление состава. Из шести новичков к основе прилип лишь Умтити, который стал для Луиса Энрике талисманом – «Барса» никогда не проигрывала с ним матч.

Алькасер заметно уступает Суаресу, Динь неплохо начал, но быстро сдулся. Самым провальным трансфером стал Андре Гомиш. Складывается впечатление, что тренер дает португальскому чемпиону Европы больше времени, чем более классному Ракитичу, лишь бы ему не тыкали ценником в 35 миллионов евро. Назвать этот переход жутким провалом нельзя, но пока Гомиш определенно не делает разницу. Со «Спортингом» опорник вышел на замену и привычно лупил мимо ворот.

«Барселона» – «Спортинг» – 6:1

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