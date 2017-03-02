Колумбарий. Как «Барселона» сжигает тренеров

В 2003 году Луи ван Гала уволили из «Барселоны» – голландец взял паузу на два с половиной сезона. Спустя пять лет после изгнания ЛВГ каталонцы расстались с Франком Райкардом – он отдыхал ровно год.

В 2012-м из города уехал Пеп Гвардиола – на восстановление в Штатах понадобилось 10 месяцев. Теперь о летнем прощании с «блауграной» заявил Луис Энрике. Причина – усталость. Отпуск пока бессрочный.

Можно считать это совпадением, а можно признать очевидное: «Барселона» безжалостно высасывает из тренеров жизненные силы, превращает их в зомби, заставляет ненавидеть собственную профессию.

Пример Луиса Энрике – классика. В 2014-м человек устроился в клуб, где провел восемь сезонов в качестве игрока. За плечами – шесть лет тренерской практики, причем в разных странах и с разными возрастами. У мужчины явно есть собственные идеи, он настроен только на плодотворную работу и титулы. Коммуникации с медиа его практически не волнуют.

Прошло три года. «Барселона» окончательно избавилась от пороков позднего Гвардиолы. Луис Энрике забрал 8 трофеев из 10 возможных, отдав только одну Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. В ЛЧ-2016/17 шансов уже совсем мало, зато можно ухватиться за Ла Лигу («Реал» поплыл) и Кубок (это вообще обязательно). В среднем – примерно три титула за сезон: очень солидно, особенно для Испании.

Какую благодарность от фанатов получил Энрике? Да никакую. «Выигрывает Лео, проигрывает Лучо» – вот и вся формула. Луиса не хвалили за гибкость, когда он помирился с Месси (январь-2015). Ни разу не оценили тренерский скилл, когда «Барса» вынесла всех весной 2015-го. Заслуги Энрике приуменьшают даже сейчас, когда «блауграна» имеет самую длинную беспроигрышную серию в пяти главных лигах Европы (18 матчей).

В 2014-м Лучо прибыл на «Камп Ноу» свежим, бедным и без титулов, а покинет Каталонию седым мультимиллионером с кучей наград – жаль только, что они с ним не ассоциируются. История Энрике доказывает: «Барселона» – клуб, с которым безумно опасно связываться.

Во-первых, тебе не достанется слава, только негатив. «Игроки сами все сделали», «судьи как обычно помогли», «выехал на багаже старого коуча», «Реал» был слабым» – вот типичные объяснения всех достижений. И лишь в конце этого списка есть крошечный пункт – мастерство, интеллект и трудолюбие тренера. Тот же Гвардиола заслужил респект, но проделал адскую, убийственную работу – с ним бился самый хищный, злобный и жестокий «Мадрид» в XXI веке.

Во-вторых, от тебя ждут стильного футбола – с 60-процентным владением, шикарными комбинациями и бесконечными атаками. Как только ты изменишь философию хотя бы на один матч, тебя назовут трусом. А если не изменишь и проиграешь, скажут, что ты полный идиот. Угодить нереально.

В-третьих, в «Барселоне» мегасложно прогрессировать. У Энрике был требл в первом сезоне – куда еще расти? Играть со сборной пришельцев из рекламы Nike? Чтобы не беспокоиться за должность, тренер каталонцев обязан каждый год штамповать финалы ЛЧ, но это объективно неподъемная миссия. Даже в «Реале» угодить Пересу и фанатам гораздо проще – там уже хватает внутреннего чемпионства.

В-четвертых, нужно постоянно общаться с нездоровым каталонским руководством, которое игнорит пожелания тренера (Энрике был против ухода Браво) и безответственно относится к продлению контрактов (случай с Дани Алвесом – на запросы бразильца плевали, пока клубу не влепили трансферный бан).

А в-пятых, строчка с «Барсой» в резюме не гарантирует, что после Каталонии тебе достанется нормальная работа. Ван Гал опустился до АЗ, Райкард – до «Галатасарая», да и Энрике вряд ли сразу позовут в топ-клуб. У Луиса до сих пор нет репутации победителя, и это финальная трагедия сотрудничества с «Барсой».

Несмотря на все трудности, Лучо никогда не ныл, не скулил и не оправдывался. Сейчас он тоже поступил очень честно и разумно: за три месяца до конца сезона максимально раскрепостил команду, в том числе тех недовольных, которые мечтали об отставке тренера.

Важно, что Энрике не превратил расставание с «Барселоной» в реалити-шоу, как Гвардиола пять лет назад. Наоборот – объявил все прямо и просто, ни капли не зацикливаясь на собственной персоне.

Несчастный, но отработавший на совесть Луис однозначно заслужил аплодисментов – как минимум за то, что он второй по титулам тренер «Барсы» в третьем тысячелетии. А еще за то, что благородно предоставил боссам клуба целую весну на поиск очередного камикадзе.

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