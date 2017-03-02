Eurosport
«Реал» побил рекорд «Барселоны» по результативным матчам подряд
Достижение каталонцев держалось 73 года.
«Реал» установил рекорд в матче с «Лас-Пальмасом» (3:3). Мадридцы забили в 45-й игре подряд, побив рекорд испанского футбола.
- Предыдущее достижение (44 результативных матча) принадлежало «Барселоне» и было установлено в период с 1942 по 1944 год.
- В сезоне-2016/17 «Реал» побил рекорд «Барселоны» по беспроигрышной серии и сравнялся по победам подряд.
Турнирная таблица чемпионата Испании
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