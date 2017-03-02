Eurosport

«Реал» побил рекорд «Барселоны» по результативным матчам подряд

«Реал» побил рекорд «Барселоны» по результативным матчам подряд
Eurosport

52 мин. назад

Достижение каталонцев держалось 73 года.

«Реал» установил рекорд в матче с «Лас-Пальмасом» (3:3). Мадридцы забили в 45-й игре подряд, побив рекорд испанского футбола.

  • Предыдущее достижение (44 результативных матча) принадлежало «Барселоне» и было установлено в период с 1942 по 1944 год.
  • В сезоне-2016/17 «Реал» побил рекорд «Барселоны» по беспроигрышной серии и сравнялся по победам подряд.

Турнирная таблица чемпионата Испании

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 3 очка Кучерова, поставившие «Каролину» в тупик

02:34
Популярные видео
Хет-трик Кейна, после которого «Питтсбург» жестко приуныл
 46 просмотров33 мин
Замыкания Милинкович-Савича и Иммобиле, которые прибили «Рому» и покрасили Рим в голубой
2 437 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться