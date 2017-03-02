Месут Озил: «Моуринью орал мне: «Думаешь, двух красивых пасов достаточно? Ты такой молокосос»

«Моуринью орал: «Ты думаешь, двух красивых пасов достаточно? Ты думаешь, что так хорош, что достаточно 50 процентов?»

Он делает паузу, смотрит на меня своими темно-карими глазами. Я смотрю на него. Мы пялимся друг на друга, как два боксера перед первым раундом. Он не проявляет никаких эмоций. Просто ждет моей реакции. Как же я сейчас его ненавижу. Хотя, на самом деле, я люблю его.

Я бросил в него футболку и предложил надеть ее. Он орал: «Теперь ты сдаешься? Чего ты хочешь? Хочешь доползти до тепленького душа и намазать шампунем волосы? Хочешь быть в одиночестве или хочешь доказать партнерам по команде, фанатам и мне, на что ты способен? Знаешь что? Валяй, иди поплачь. Ты такой молокосос. Мы в тебе не нуждаемся», – приводит выдержки из книги Sport Witness.

Автобиография Озила поступит в продажу 16 марта.

Озил выступал в «Реале» под руководством Моуринью с 2010 по 2013 год.

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