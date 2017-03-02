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Форвард «Реала» Криштиану Роналду проехал на красный свет при попустительстве полицейских

Роналду проехал на красный свет при попустительстве полицейских
Eurosport

1 минуту назад

Это не Александр Кокорин – португальцу можно все.

1 марта Криштиану Роналду спас «Реал» от поражения в матче с «Лас-Пальмасом» (3:3), оформив дубль с 86-й по 89-й минуту. Успех заставил португальца поверить в собственную неудержимость.

Покидая «Сантьяго Бернабеу» на личном автомобиле, Роналду проигнорировал светофор и продолжил движение на красный свет. Дежурившие полицейские закрыли глаза на явное нарушение. В автомобиле помимо Криштиану сидела его девушка Джорджина Родригес.

  • На следующий день в скандал из-за нарушения ПДД попала еще одна звезда мирового футбола: Александр Кокорин выехал на встречную.

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