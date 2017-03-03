AFP
Антуан Гризманн спас «Атлетико» от поражения в матче с «Депортиво»
Матч 25-го тура Ла Лиги прошел в Ла-Корунье и завершился ничейным результатом – 1:1.
«Депортиво» – «Атлетико» – 1:1
Голы:
1:0 – Флорин Андоне, 13’
1:1 – Антуан Гризманн, 68’
- «Атлетико» набрал 46 очков и остался четвертым. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 11 баллов.
- Занимающий 17-е место с 20 баллами «Депортиво» прервал серию из 4 поражений.
- В следующем туре «Атлетико» примет «Валенсию», а «Депортиво» сыграет в гостях со «Спортингом».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте