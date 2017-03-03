AFP

Антуан Гризманн спас «Атлетико» от поражения в матче с «Депортиво»

Гризманн спас «Атлетико» от поражения в матче с «Депортиво»
Eurosport

1 час назад

Матч 25-го тура Ла Лиги прошел в Ла-Корунье и завершился ничейным результатом – 1:1.

«Депортиво» – «Атлетико» – 1:1

Голы:

1:0 – Флорин Андоне, 13’

1:1 – Антуан Гризманн, 68’

  • «Атлетико» набрал 46 очков и остался четвертым. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 11 баллов.
  • Занимающий 17-е место с 20 баллами «Депортиво» прервал серию из 4 поражений.
  • В следующем туре «Атлетико» примет «Валенсию», а «Депортиво» сыграет в гостях со «Спортингом».

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