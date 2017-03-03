Eurosport
Жуткая травма Фернандо Торреса, после которой за него было дико страшно
Но все обошлось.
В матче 25-го тура Испании против «Депортиво» испанец упал и ударился головой о газон после столкновения с соперником на 85-й минуте. Футболисты обеих команд сразу подоспели на помощь, чтобы вытащить запавший язык Торреса. Выскочившие на поле медики уложили Фернандо на носилки и экстренно доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.
Опасения врачей не подтвердились, Торрес избежал травм, но провел ночь под наблюдением.
«Спасибо всем за заботу и слова поддержки, я отделался испугом. Надеюсь очень скоро вернуться в строй».
- «Атлетико» и «Депортиво» сыграли вничью – 1:1.
- «Атлетико» занимает четвертое место в чемпионате Испании.
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