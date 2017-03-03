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Жуткая травма Фернандо Торреса, после которой за него было дико страшно

Жуткая травма Фернандо Торреса, после которой за него было дико страшно
Eurosport

34 мин. назад

Но все обошлось.

В матче 25-го тура Испании против «Депортиво» испанец упал и ударился головой о газон после столкновения с соперником на 85-й минуте. Футболисты обеих команд сразу подоспели на помощь, чтобы вытащить запавший язык Торреса. Выскочившие на поле медики уложили Фернандо на носилки и экстренно доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Опасения врачей не подтвердились, Торрес избежал травм, но провел ночь под наблюдением.

«Спасибо всем за заботу и слова поддержки, я отделался испугом. Надеюсь очень скоро вернуться в строй».

  • «Атлетико» и «Депортиво» сыграли вничью – 1:1.
  • «Атлетико» занимает четвертое место в чемпионате Испании.

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