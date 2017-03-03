Хорхе Сампаоли: «Работа в «Барселоне»? Я связан с «Севильей» до самой смерти»

«Работа в «Барселоне»? У меня нет ответа на этот вопрос, потому что самого вопроса не существует. Понятия не имею, что говорят на эту тему, но все разговоры о кандидатах на этой стадии сезона не имеют смысла.

Я связан со спортивным проектом «Севильи» до самой смерти. У нас еще не было встречи с руководством, на которой мы обсудили наши будущие проекты в структуре клуба. Но, можете быть уверены, мы собираемся это сделать», – цитирует Сампаоли Sky Sports.

Сампаоли возглавил «Севилью» в июне 2016 года.

После 25 туров андалусийцы идут третьими в Ла Лиге, отставая на 2 очка от лидирующей «Барселоны».

Ранее Сампаоли неоднократно выражал желание поработать с Лионелем Месси.

1 марта главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о намерении покинуть «Камп Ноу» летом.

Таблица Ла Лиги

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме