AFP

Хорхе Сампаоли: «Работа в «Барселоне»? Я связан с «Севильей» до самой смерти»

Сампаоли: «Работа в «Барселоне»? Я связан с «Севильей» до самой смерти»
Eurosport

15 мин. назад

Аргентинец, как и Арсен Венгер, не спешит на «Камп Ноу».

«Работа в «Барселоне»? У меня нет ответа на этот вопрос, потому что самого вопроса не существует. Понятия не имею, что говорят на эту тему, но все разговоры о кандидатах на этой стадии сезона не имеют смысла.

Я связан со спортивным проектом «Севильи» до самой смерти. У нас еще не было встречи с руководством, на которой мы обсудили наши будущие проекты в структуре клуба. Но, можете быть уверены, мы собираемся это сделать», – цитирует Сампаоли Sky Sports.

  • Сампаоли возглавил «Севилью» в июне 2016 года.
  • После 25 туров андалусийцы идут третьими в Ла Лиге, отставая на 2 очка от лидирующей «Барселоны».
  • Ранее Сампаоли неоднократно выражал желание поработать с Лионелем Месси.
  • 1 марта главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о намерении покинуть «Камп Ноу» летом.

Таблица Ла Лиги

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бобровский засушил «Миннесоту» и бахнул личный рекорд по победам за сезон

01:46
Популярные видео
Зверь из «Далласа» ушел от силового, проскользил задом по борту и провел голевую атаку
1 004 просмотров6 ч
Зайцев забил «Лос-Анджелесу» клюшкой, а «Торонто» – головой
 233 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться