Луис Суарес: «Я соврал супруге, что не кусал Кьеллини»

Форвард рассказал, почему не посещает церемонии в штаб-квартире ФИФА и о том, что обманул супругу, отвечая на вопросы об укусе Джорджо Кьеллини.

«Я причинил боль Софии, сказав неправду про эпизод с Кьеллини. Супруга спросила, действительно ли я укусил его, а я отрицал это. Сам не мог понять, как это произошло, но наказание было слишком жестким.

Можно дисквалифицировать его. Но запрещать ему посещать тренировки и смотреть, как тренируется племянник. Мне казалось это нечестным, и я совершенно не понимал такое наказание. Я не поехал на вручение наград в штаб-квартиру ФИФА и больше никогда не поеду туда. У меня нет проблем с тем, чтобы говорить это», – заявил Суарес Onda Cero.

За укус Кьеллини на чемпионате мира-2014 Суарес получил дисквалификацию на 9 матчей.

В чемпионате Испании-2016/17 на счету Суареса 20 голов и 11 передач в 23 матчах.

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