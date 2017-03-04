AFP

«Реал» разгромил «Эйбар» без Бэйла и Криштиану

«Реал» разгромил «Эйбар» без Бэйла и Криштиану
Eurosport

26 мин. назад

Мадридцы выиграли в выездном матче 26-го тура Ла Лиги со счетом 4:1.

«Эйбар» – «Реал» – 1:4

Голы:

0:1 – Карим Бензема, 14'

0:2 – Карим Бензема, 25'

0:3 – Хамес Родригес, 29'

0:4 – Марко Асенсио, 60'

1:4 – Пенья, 72'

  • Бензема прервал худшую сухую серию в чемпионате из семи матчей дублем и ассистом.
  • Начиная с сезона-2014/15, Хамес отметился 27 ассистами. Только Роналду отдал больше голевых передач за это время за «Реал» – 30.
  • Мадридцы набрали 59 очков и вернулись на первое место, опережая на два очка «Барселону».

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