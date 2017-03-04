AFP
«Реал» разгромил «Эйбар» без Бэйла и Криштиану
Мадридцы выиграли в выездном матче 26-го тура Ла Лиги со счетом 4:1.
Голы:
0:1 – Карим Бензема, 14'
0:2 – Карим Бензема, 25'
0:3 – Хамес Родригес, 29'
0:4 – Марко Асенсио, 60'
1:4 – Пенья, 72'
- Бензема прервал худшую сухую серию в чемпионате из семи матчей дублем и ассистом.
- Начиная с сезона-2014/15, Хамес отметился 27 ассистами. Только Роналду отдал больше голевых передач за это время за «Реал» – 30.
- Мадридцы набрали 59 очков и вернулись на первое место, опережая на два очка «Барселону».
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