Эскаланте конфликта. Как Бензема и Хамес сделали игру против «Эйбара»

Турборывок в концовке матча с «Лас-Пальмасом» в прошлом туре стоил «Реалу» травмы Роналду и дисквалификации Бэйла с Моратой. Учитывая сложный выезд в Неаполь на ответный матч Лиги чемпионов, Зидану было важно поберечь игроков основы и отнять у «Эйбара» три очка. На поле самого маленького стадиона топ-5 чемпионатов игроки «Реала» вышли в траурных повязках (на 86-м году жизни умер легендарный игрок клуба Раймон Копа) без Марсело и Крооса, зато с Бензема, который не забивал в семи матчах подряд.

Показалось, что игроки «Эйбара», сгонявшие в первом круге на «Сантьяго Бернабеу» вничью 1:1, не имели четкого плана на игру. В Мадриде они оборонялись и контратаковали, а на родном 6-тысячнике замерли в полупозиции. Баски долго выглядывали в составе соперников Криштиану, а когда убедились, что нет не только португальца, но и других звезд, полетели на ворота Наваса. Хозяева попались на первой же контратаке: Бензема наконец-то расчехлил базуку и забил на выезде впервые с 15 октября.

До конца первого тайма игроки «Эйбара» напоминали оглушенную динамитом рыбу, которую мадридские рыбаки выгребали на берег сетью. Хамес напомнил, что стандарты в его исполнении не менее опасны, чему у Крооса – начиная с сезона-2014/15, колумбиец сочинил 26-й ассист за «Реал» (больше только у Роналду).

Особенно пустынно у «Эйбара» было на флангах, куда смещался Бензема. Один из таких рывков закончился голевым ассистом на Хамеса, после чего баски до конца тайма так и не очнулись.

После перерыва мадридцы спокойно играли по счету, разве что не так часто удирали в контратаки. Карим подустал и очнулся только когда увидел, что Зидан собирается выпустить вместо него молодого Мариано. Француз отдал потрясающий пас на ход Асенсио, который на пару с Хамесом (колумбиец поучаствовал во всех четырех голах команды) растерзал «Эйбар» четвертым голом. Если у Зидана была цель отработать контратакующую модель на «Наполи», то получилось идеально.

Мадридцы продлили забивную серию во всех турнирах до 46 игр (37 в Примере), но отыграть на ноль снова не получилось. Пенья замкнул фланговый прострел Эскаланте неприличным местом – «Реал» впервые с сезона-2008/09 пропустил после 25 туров 26 мячей. С такой обороной в неапольском котле мадридцам будет сложно не свариться.

«Эйбар» – «Реал» – 1:4

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