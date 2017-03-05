Imago

«Барселона» разнесла «Сельту», Лионель Месси оформил дубль

«Барселона» разнесла «Сельту», Месси оформил дубль
Eurosport

24 мин. назад

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» разгромила «Сельту» – 5:0.

«Барселона» – «Сельта» – 5:0

Голы:

1:0 – Лионель Месси, 24'

2:0 – Неймар, 40'

3:0 – Иван Ракитич, 57'

4:0 – Самюэль Умтити, 61'

5:0 – Лионель Месси, 64'

  • Нападающий сине-гранатовых Лионель Месси сделал дубль и отдал две голевые передачи.
  • После этого матча «Барселона» осталась на первом месте в Примере, опережая «Реал» на один балл.
  • Команда из Виго – десятая с 35 очками.
  • Следующий матч каталонский клуб проведет 8 марта в Лиге чемпионов.
  • На «Камп Ноу» «Барса» сыграет с «ПСЖ», начало – в 22:45 по Москве.
  • «Сельта» в Лиге Европы 9 марта примет «Краснодар», стартовый свисток – в 23:05 (мск).

Таблица чемпионата Испании

Календарь и результаты чемпионата Испании

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Селби прошел снукер, поразив красный шар после удара от четырех бортов без использования читов

00:37
Популярные видео
Обзор женского пасьюта, где Дальмайер исполнила снайпера и гоночный болид
2 706 просмотров10 ч
Панарин спас «Чикаго» от поражения на последних минутах и приговорил «Айлендерс» буллитом
1 357 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться