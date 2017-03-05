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«Барселона» разнесла «Сельту», Лионель Месси оформил дубль
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» разгромила «Сельту» – 5:0.
Голы:
1:0 – Лионель Месси, 24'
2:0 – Неймар, 40'
3:0 – Иван Ракитич, 57'
4:0 – Самюэль Умтити, 61'
5:0 – Лионель Месси, 64'
- Нападающий сине-гранатовых Лионель Месси сделал дубль и отдал две голевые передачи.
- После этого матча «Барселона» осталась на первом месте в Примере, опережая «Реал» на один балл.
- Команда из Виго – десятая с 35 очками.
- Следующий матч каталонский клуб проведет 8 марта в Лиге чемпионов.
- На «Камп Ноу» «Барса» сыграет с «ПСЖ», начало – в 22:45 по Москве.
- «Сельта» в Лиге Европы 9 марта примет «Краснодар», стартовый свисток – в 23:05 (мск).
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