Звонок для учителя. Обзор очередного спарринга «Барсы» без глаголов

«Камп Ноу», один из последних матчей Луиса Энрике. Лучо снова со схемой 3-4-3, здесь все – MSN, Рафинья на правом фланге, только теперь в запасе Иньеста с Маскерано. В середине Ракитич с Бускетсом, бодрые диагонали – жертва тренера. «Сельта» – соперник уровня Лиги Европы, но для каталонцев парни из Виго как-то не очень.

«Барса» – грозная на первых минутах. Тьма ударов, пробивное движение всей группы атаки и полное доминирование на чужой трети. Что с «Сельтой»? Втаптывание в газон – это не про крепкого середняка, в составе приличные Гвидетти, Аспас , Ронкалья, больше игравший в центре поля. Сине-гранатовые – просто бомба, сразу две штанги в одном эпизоде на 20-й минуте. Непонятно, как сначала Суарес, а потом Месси – бум, штанга, бум, штанга.

А потом Лео в деле. Разворот к воротам, послушный мяч в ногах, дриблинг к линии штрафной и точный удар в левый уголок. Как он? Снова он, опять он? Фантастика. 1:0 – «Сельта» в шоке, фанаты в восторге. У аргентинца новая фишка – жест в виде телефонного звонка. «Алло, это гол в ваши ворота» – короткие гудки, перерезанные провода, трубка в стену.

«Барса» постоянно в движении. Атака за атакой, нет остановок, беспрестанное молотилово соперника. Нападение – и справа, и в центре, потрясающая динамика впереди. Наименее активный из всех – Неймар, но лишь в сравнении с Суаресом, кормящимся от пасов Месси, и с Лео.

Что с мужчинами из Виго? Ни одного удара в створ за тайм, особенно в сравнении с четырьмя выстрелами каталонцев. И это не слабая игра гостей, а могучая, вихревая атака «блауграны». Непостижимо, насколько иной футбол «Барсы» – всего пара дней с объявления Лучо, и новая тактика Энрике, казавшаяся чужеродной, уже как влитая. До перерыва у сине-гранатовых уже 2:0 – красота от Неймара, правда?

Никаких «стоп» от хозяев во втором тайме. Тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо уже своим не помощник – волна за волной от MSN, они натурально повсюду. Контроля мяча от «Барсы» все больше, сопротивления и желания на камбэк все меньше. После 58-й минуты у каталонцев – три мяча за 360 секунд, Ракитич, Умтити и снова Месси в режиме доминатора. Смешно, что у французского защитника это первый гол за 19 игр, а у Маскерано, вышедшего на замену, по-прежнему 0 мячей за 188 матчей.

Лионель – только за новые встречи с «Сельтой», это его клиенты. В карьере за 11 игр у аргентинца 6 голов и 8 ассистов – больше одного спродюсированного мяча на 90 минут. В этом матче у Лео 2+2, то есть 80% созданного разгрома Виго. У «Барсы» сейчас нет тормозов на «Камп Ноу», 5:0, а шансов и на 8:0, и на 10:0. К финальному свистку у Неймара 11 удачных обводок соперника. В этом сезоне только у двоих мужчин из пятерки топ-чемпионатов больше. Но это только благодаря застопорившемуся сопернику, у «Сельты» никакого желания к ничьей или победе.

Такая форма каталонцев (физическая или моральная) – смерть для «ПСЖ». Нужно пять мячей на «Камп Ноу» в среду? Легко, в сетке «Сельты» уже пять. Месси спокоен и расслаблен. У него нет в профайле матча с «Баварией» в 2013-м после 0:4 и нет понимания, что необходимо для победы в почти предрешенной игре. Сейчас он готов к казни «Парижа», это его главная цель на этот сезон.

«Барселона» – «Сельта» – 5:0

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