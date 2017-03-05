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Звонок для учителя. Обзор очередного спарринга «Барсы» без глаголов

Звонок для учителя. Обзор очередного спарринга «Барсы» без глаголов
Данил Тармасинов

22 мин. назад

Как описывать действия Месси, не описывая действия.

«Камп Ноу», один из последних матчей Луиса Энрике. Лучо снова со схемой 3-4-3, здесь все – MSN, Рафинья на правом фланге, только теперь в запасе Иньеста с Маскерано. В середине Ракитич с Бускетсом, бодрые диагонали – жертва тренера. «Сельта» – соперник уровня Лиги Европы, но для каталонцев парни из Виго как-то не очень.

«Барса» – грозная на первых минутах. Тьма ударов, пробивное движение всей группы атаки и полное доминирование на чужой трети. Что с «Сельтой»? Втаптывание в газон – это не про крепкого середняка, в составе приличные Гвидетти, Аспас , Ронкалья, больше игравший в центре поля. Сине-гранатовые – просто бомба, сразу две штанги в одном эпизоде на 20-й минуте. Непонятно, как сначала Суарес, а потом Месси – бум, штанга, бум, штанга.

А потом Лео в деле. Разворот к воротам, послушный мяч в ногах, дриблинг к линии штрафной и точный удар в левый уголок. Как он? Снова он, опять он? Фантастика. 1:0 – «Сельта» в шоке, фанаты в восторге. У аргентинца новая фишка – жест в виде телефонного звонка. «Алло, это гол в ваши ворота» – короткие гудки, перерезанные провода, трубка в стену.

«Барса» постоянно в движении. Атака за атакой, нет остановок, беспрестанное молотилово соперника. Нападение – и справа, и в центре, потрясающая динамика впереди. Наименее активный из всех – Неймар, но лишь в сравнении с Суаресом, кормящимся от пасов Месси, и с Лео.

Что с мужчинами из Виго? Ни одного удара в створ за тайм, особенно в сравнении с четырьмя выстрелами каталонцев. И это не слабая игра гостей, а могучая, вихревая атака «блауграны». Непостижимо, насколько иной футбол «Барсы» – всего пара дней с объявления Лучо, и новая тактика Энрике, казавшаяся чужеродной, уже как влитая. До перерыва у сине-гранатовых уже 2:0 – красота от Неймара, правда?

Никаких «стоп» от хозяев во втором тайме. Тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо уже своим не помощник – волна за волной от MSN, они натурально повсюду. Контроля мяча от «Барсы» все больше, сопротивления и желания на камбэк все меньше. После 58-й минуты у каталонцев – три мяча за 360 секунд, Ракитич, Умтити и снова Месси в режиме доминатора. Смешно, что у французского защитника это первый гол за 19 игр, а у Маскерано, вышедшего на замену, по-прежнему 0 мячей за 188 матчей.

Лионель – только за новые встречи с «Сельтой», это его клиенты. В карьере за 11 игр у аргентинца 6 голов и 8 ассистов – больше одного спродюсированного мяча на 90 минут. В этом матче у Лео 2+2, то есть 80% созданного разгрома Виго. У «Барсы» сейчас нет тормозов на «Камп Ноу», 5:0, а шансов и на 8:0, и на 10:0. К финальному свистку у Неймара 11 удачных обводок соперника. В этом сезоне только у двоих мужчин из пятерки топ-чемпионатов больше. Но это только благодаря застопорившемуся сопернику, у «Сельты» никакого желания к ничьей или победе.

Неймар, «Барселона» – «Сельта»

Такая форма каталонцев (физическая или моральная) – смерть для «ПСЖ». Нужно пять мячей на «Камп Ноу» в среду? Легко, в сетке «Сельты» уже пять. Месси спокоен и расслаблен. У него нет в профайле матча с «Баварией» в 2013-м после 0:4 и нет понимания, что необходимо для победы в почти предрешенной игре. Сейчас он готов к казни «Парижа», это его главная цель на этот сезон.

«Барселона» – «Сельта» – 5:0

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