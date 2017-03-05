AFP

«Атлетико» разгромил «Валенсию», Антуан Гризманн оформил дубль

«Атлетико» разгромил «Валенсию», Гризманн оформил дубль
Eurosport

33 мин. назад

Матч 26-го тура Ла Лиги прошел в Мадриде и принес победу хозяевам – 3:0.

«Атлетико» – «Валенсия» – 3:0

Голы:

1:0 – Антуан Гризманн, 10

2:0 – Кевин Гамейро, 48’

3:0 – Антуан Гризманн, 83’

  • «Атлетико» набрал 49 очков и вернулся на четвертое место. «Валенсия» идет 13-й с 29 баллами.
  • В следующем туре «Атлетико» поедет в гости к «Гранаде», а «Валенсия» примет хихонский «Спортинг».

Таблица Ла Лиги

Календарь Ла Лиги

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Хайлайты мужской эстафеты на трассе Игр-2018, где Россия впервые в сезоне пролетела мимо подиума

02:31
Популярные видео
Главные моменты корейской эстафеты, в которой немки победили с 23-секундным отрывом
1 729 просмотров6 ч
Шайба Орлова и передача Овечкина сломали «Флайерс», а бросок Оши – шлем вратаря «Фили»
1 513 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться