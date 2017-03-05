AFP
«Атлетико» разгромил «Валенсию», Антуан Гризманн оформил дубль
Матч 26-го тура Ла Лиги прошел в Мадриде и принес победу хозяевам – 3:0.
Голы:
1:0 – Антуан Гризманн, 10
2:0 – Кевин Гамейро, 48’
3:0 – Антуан Гризманн, 83’
- «Атлетико» набрал 49 очков и вернулся на четвертое место. «Валенсия» идет 13-й с 29 баллами.
- В следующем туре «Атлетико» поедет в гости к «Гранаде», а «Валенсия» примет хихонский «Спортинг».
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