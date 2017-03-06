Цифры молчат. Серхио Рамос – худший игрок «Реала» в 2017 году

Серхио Рамос – реальный король Мадрида. Больше 500 матчей в сливочной футболке, фантастические голы на последних минутах, роскошные татухи, идеальная челка, аккуратная борода – он нравится абсолютно всем.

Проблема лишь в том, что за лоском, харизмой и прочей мишурой прячется убийственная бесполезность. Если раньше претензии к Рамосу были размытыми (много фолит, оставляет пространство за спиной), то в этом году Серхио привозит конкретно и критично. Во многом из-за его провалов «Реал» почти растерял огромное преимущество перед «Барсой».

Ниже – неопровержимые доказательства того, что на сегодня мадридский капитан – самый слабый в составе «бланкос».

Ужасные ошибки

«Реал» пропускал в шести последних матчах с участием Рамоса. Перед этой серией случился разгром «Сосьедада» (3:0), а до него – еще 13 игр подряд, когда «Мадрид» с Серхио в составе не добивался «сухаря».

Впрочем, деквалификация Рамоса разгорелась жарким пламенем только сейчас. Смотреть на его игру откровенно больно и стыдно.

22 февраля, матч с «Валенсией», первые минуты. Мяч на правом фланге, Серхио – там же, но вместо того, чтобы идти в отбор, капитан «Реала» спрятал руки за спину (дело было вне штрафной) и неловко подпрыгнул. В итоге мяч долетел до Дзадзы, расстрелявшего Наваса.

Прошло пять минут. Контратака «Валенсии», Рамос несется по центру и абсолютно не контролирует ситуацию. Центральную зону вспарывает элементарный пас. Серхио отрезан и бессилен, Орельяна вонзает второй. «Реал» проигрывает 1:2.

26 февраля, встреча с «Вильярреалом». Начало второго тайма, «подлодка» атакует, Рамос мечется по штрафной. Не успел в одно единоборство, не вписался и во второе. Гол.

Прошло шесть минут. «Вильярреал» забил с контратаки после ощутимого офсайда, но с учетом занятой позиции у Серхио изначально не было шансов сдержать Бакамбю – тот получил мяч с другой стороны. 2:0.

1 марта, матч с «Лас-Пальмасом». Первый гол – Тана получил мяч под носом у Рамоса, раскрутился и спокойно воткнул в сетку. Неповоротливый Серхио наблюдал за этим с перекошенным от бессилия лицом.

Но и это не все. Начало второго тайма, Рамос исполняет образцовый подкат в штрафной (браво, без сарказма), но потом падает и прерывает прострел руками. Арбитр Борбалан почему-то не верит, что вожак «Реала» закрывал лицо, и назначает пенальти. 2:1 в пользу «Пальмаса» – лучше бы Рамос убирал руки в этом эпизоде, а не за пределами штрафной в матче с «Валенсией».

Итог: семь дней, три матча, шесть ошибок, минус 5 очков и миллионы убитых нервных клеток («Вильярреал»). Настоящий позор для защитника уровня Серхио.

Смертельные цифры

Катастрофические фэйлы Рамоса можно было бы списать на спад, усталость и другие абстрактные явления, но статистика настолько безжалостна, что фанатам Серхио лучше сразу захлопнуть вкладку и уйти пересматривать финал ЛЧ-2013/14.

Во-первых, с капитаном в составе «Реал» в этом сезоне пропускает почти в три раза чаще, чем без него. Если эта дистанция кажется недостаточной, то логично объединить ее с данными по прошлому сезону. Результат чуть лучше, но все равно печален: с Рамосом – 1,2 пропущенных гола за матч (в среднем), без – 0,6 гола.

Во-вторых, «Реал» в принципе играет без капитана гораздо лучше. Вот подтверждение: 0 поражений за 23 матча (с начала сезона-2015/16), 87% побед (против 65% – с Серхио), 2,7 очка в среднем за игру (против 2,2). Эти цифры не обмануть.

В-третьих, с начала прошлого сезона Серхио организовал 4 пенальти в ворота «Реала» во всех турнирах – худший результат среди защитников Ла Лиги.

В-четвертых, чуть больше чем за полтора сезона испанец накопил 14 желтых и 2 красных карточки – здесь он тоже в антитопе Примеры.

В-пятых, Рамос плывет под давлением. В январском матче с «Севильей» он так боялся ошибиться, что тупо вынес мяч 9 раз. Такая статистика приемлема для защитника «Осасуны» в матче с «Барсой», но не для игрока одного из лучших клубов мира. Тем более, закончилось все трагично – Серхио заколотил автогол.

Вывод парадоксален: сейчас Рамос бесконечно плох, но от него никуда не деться – понятно, что он доиграет как минимум этот сезон в основе. Искупать грехи можно только в атаке: если капитан доползет до отметки в 10 забитых за чемпионат, а «Реал» выиграет золото, о провалах Серхио уже никто не вспомнит.

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